L’essor de la fabrication hors planète : une nouvelle frontière pour les géants de la technologie

Les startups et les grandes entreprises technologiques se concentrent de plus en plus sur le concept de fabrication hors planète, qui implique la production de biens et la conduite de recherches dans l’espace. Alors que des milliardaires comme Jeff Bezos et Richard Branson sont les visages publics de la nouvelle course à l’espace, en coulisses, des entreprises explorent les possibilités de fabriquer des pièces d’ordinateurs, de récolter des cellules souches et de produire des produits pharmaceutiques dans l’espace.

L’un des principaux avantages de la fabrication dans l’espace réside dans les conditions uniques qu’elle offre. L’absence de gravité, les basses températures et le vide presque parfait peuvent donner lieu à des produits de meilleure qualité, en particulier dans des secteurs tels que les produits pharmaceutiques et technologiques. Par exemple, les cristaux cultivés dans des environnements en apesanteur se sont révélés plus petits et plus uniformes, ce qui les rend idéaux pour la production de médicaments comme le Keytruda de Merck.

La NASA et d'autres agences gouvernementales collaborent avec des partenaires commerciaux depuis 2016 pour permettre la fabrication hors Terre. L’objectif est de développer une économie en orbite terrestre basse qui renforce le leadership des États-Unis dans le monde de la technologie. Toutefois, des défis demeurent, comme le montre le cas de Varda Space Industries. Les tentatives de la startup visant à créer une « usine de médicaments spatiaux » en orbite ont été stoppées par la Federal Aviation Administration et l'US Air Force, qui ont rejeté leur demande de retour sur Terre.

Malgré ces obstacles, la demande de production en orbite devrait augmenter à mesure que davantage de navettes privées entrent dans l’espace. Alors que la Station spatiale internationale devrait être mise hors service en 2031, la NASA prévoit de louer de l'espace sur des véhicules commerciaux, économisant ainsi des milliards de dollars. À mesure que le coût du voyage dans l’espace diminuera et que davantage d’installations de recherche seront créées, les opportunités d’usines hors planète se développeront.

L’essor de la fabrication hors planète a le potentiel de révolutionner diverses industries. En utilisant les conditions uniques de l'espace, les entreprises peuvent développer et fabriquer des produits de meilleure qualité et explorer de nouvelles possibilités scientifiques. Même si des défis subsistent en termes de réglementation et d’infrastructures, l’avenir de la fabrication dans l’espace semble prometteur.

