Les entreprises technologiques explorent la possibilité de fabriquer dans l’espace

Les entreprises technologiques s’intéressent de plus en plus au potentiel de fabrication de produits dans l’espace. Les startups et les entreprises établies mènent des recherches et des expériences pour déterminer si les conditions d'apesanteur peuvent améliorer des processus tels que la construction de pièces d'ordinateur, la récolte de cellules souches et la production de produits pharmaceutiques.

La NASA a accordé une subvention de 2 millions de dollars aux scientifiques qui étudient la production de cellules souches et de thérapies géniques dans l'espace. Les partenariats entre l’entreprise de défense Northrop Grumman et des startups explorent également la production de semi-conducteurs dans l’espace. Les experts prédisent que d’ici la fin de la décennie, les produits contiendront des éléments fabriqués à partir de la Terre.

Le concept de « fabrication hors planète » offre plusieurs avantages. Jeff Bezos a décrit comment les industries manufacturières lourdes et polluantes de l’air pourraient opérer loin de la Terre. Certaines conditions dans l’espace, telles que l’absence de gravité, les basses températures et le vide presque parfait, peuvent améliorer la qualité de la production de certains ingrédients comme les cristaux.

Les sociétés pharmaceutiques sont particulièrement intéressées par le potentiel de fabrication de médicaments dans l’espace. Merck travaille avec la Station spatiale internationale (ISS) pour produire des protéines en apesanteur, et les cristaux cultivés pour la production du médicament oncologique Keytruda de Merck se sont révélés plus petits et plus uniformes que ceux cultivés sur Terre. Bristol Myers Squibb explore l'utilisation de ressources extra-planétaires pour améliorer le stockage des médicaments.

La NASA collabore avec des partenaires commerciaux depuis 2016 pour permettre la fabrication hors Terre. L'objectif est de développer une économie « en orbite terrestre basse » (Léo) pour renforcer la position des États-Unis dans l'industrie technologique. Cependant, la transition vers la fabrication dans l’espace risque de se heurter à des défis.

En juillet, la start-up Varda Space Industries a lancé une capsule sur l'orbite terrestre dans le but de faire croître de manière autonome des cristaux du médicament ritonavir, utilisé pour traiter le VIH. Même si des progrès sont réalisés, il reste encore beaucoup à apprendre et à développer avant que la fabrication dans l’espace ne devienne une réalité généralisée.

