L'échantillon de l'astéroïde Bennu de la NASA indique des éléments constitutifs potentiels de la vie sur Terre

Les premières études de la NASA sur l'échantillon de l'astéroïde Bennu, ramené sur Terre, révèlent une teneur élevée en carbone et en eau, faisant allusion à des éléments constitutifs potentiels de la vie sur Terre. Cette découverte fait partie des résultats de la mission OSIRIS-REx, qui seront étudiés pendant des années pour mieux comprendre la formation de notre système solaire, les débuts de la vie sur Terre et le potentiel d'impacts d'astéroïdes.

L’analyse initiale de la matière de l’astéroïde a déjà montré une abondance de carbone et d’eau. Des analyses plus approfondies sont nécessaires pour comprendre la nature des composés carbonés trouvés. L'équipe de conservation de la NASA a passé 10 jours à démonter soigneusement le matériel de retour des échantillons pour avoir un aperçu de l'échantillon global qu'il contient. Les scientifiques ont effectué des analyses « rapides » du matériau initial, notamment l’imagerie, les mesures infrarouges, la diffraction des rayons X, l’analyse des éléments chimiques et la modélisation informatique 3D.

Cette découverte est importante pour percer les mystères de notre héritage cosmique. Avec chaque révélation de Bennu, nous nous rapprochons de la compréhension des origines de notre système solaire et du potentiel des débuts de la vie. L’étude de l’échantillon d’astéroïde se poursuivra au cours des deux prochaines années, fournissant ainsi des informations précieuses sur notre voisinage céleste.

