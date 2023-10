Un nouveau remorqueur spatial est nécessaire pour désorbiter la Station spatiale internationale en toute sécurité

By

Le Groupe consultatif sur la sécurité aérospatiale (ASAP) de la NASA a souligné l'importance cruciale de désorbiter en toute sécurité la Station spatiale internationale (ISS) après son retrait en 2030. Ils ont mis en garde contre des conséquences potentiellement catastrophiques si le vaisseau spatial devait rentrer de manière incontrôlable dans l'atmosphère terrestre.

La présidente d'ASAP, Patricia Sanders, a souligné l'urgence lors d'un récent briefing, déclarant que permettre à l'ISS de se désorbiter de manière incontrôlée présenterait un danger extrême pour les zones peuplées. Conscient du risque, ASAP a recommandé le développement d'un remorqueur spatial, essentiel à la désorbite en toute sécurité de l'ISS.

Pour garantir que l'ISS puisse rentrer en toute sécurité dans l'atmosphère terrestre et brûler, la NASA a proposé le concept d'un remorqueur spatial pour abaisser l'orbite de la station spatiale. L'agence spatiale recherche soit une nouvelle conception de vaisseau spatial, soit une modification d'un vaisseau spatial existant capable d'effectuer avec succès la désorbitation critique lors de son voyage inaugural et possédant des capacités de redondance et de récupération d'anomalies.

Bien que la NASA ait initialement suggéré d'utiliser le vaisseau spatial cargo russe Progress pour désorbiter l'ISS, il reste incertain si cette option est toujours viable. Dans le cadre de la demande de budget proposée par la NASA pour 2024, 180 millions de dollars ont été alloués au développement du remorqueur spatial. L'agence spatiale a également sollicité des propositions d'entreprises spatiales privées aux États-Unis pour contribuer à la conception.

Cependant, les réductions budgétaires potentielles résultant de la loi sur la responsabilité budgétaire promulguée en juin pourraient affecter les projets de désorbitation du remorqueur spatial. Sanders a reconnu que la NASA serait confrontée à des choix difficiles si le financement était réduit, mais a souligné que le véhicule de désorbitation est l'un des rares domaines qui ne peut être compromis.

Assurer la désorbite sûre de l’ISS est crucial en raison de sa taille massive, mesurant 357 pieds (108 mètres) de diamètre, ce qui équivaut à la taille d’un terrain de football. Si on le laisse désorber de manière incontrôlable, le risque de tomber sur des zones densément peuplées en contrebas serait important.

L’histoire a montré les dangers potentiels des rentrées incontrôlées. En 1979, la station spatiale américaine Skylab s'est partiellement posée sur des zones peuplées d'Australie lors d'une descente incontrôlée. De même, en 1991, la station spatiale soviétique Salyut 7 s'est désintégrée au-dessus de l'Argentine lors d'une chute incontrôlée. Heureusement, ces incidents n'ont fait aucun blessé, mais ils rappellent les dommages potentiels qui pourraient survenir si l'ISS n'est pas désorbitée en toute sécurité.

##FAQ

Qu'est-ce que la Station spatiale internationale (ISS) ?

L'ISS est une station spatiale habitable qui sert de laboratoire pour la recherche scientifique, la coopération internationale et le développement technologique dans l'espace.

Qu'est-ce qu'un remorqueur spatial ?

Un remorqueur spatial est un vaisseau spatial conçu pour fournir la propulsion et d'autres capacités nécessaires à la manœuvre et au repositionnement d'autres objets spatiaux, tels que l'ISS, en orbite.

Pourquoi est-il important de désorbiter l’ISS en toute sécurité ?

Il est crucial de désorbiter l’ISS en toute sécurité pour éviter une rentrée incontrôlée et des dangers potentiels pour les zones peuplées. La grande taille de l'ISS présente des risques importants si elle devait rentrer de manière incontrôlable dans l'atmosphère terrestre.

Quels sont les risques si l’on ne désorbite pas l’ISS en toute sécurité ?

Si l'ISS devait rentrer dans l'atmosphère terrestre de manière incontrôlable, elle pourrait potentiellement causer des dommages catastrophiques si elle tombait sur des zones densément peuplées.

Quels sont les exemples historiques de rentrées incontrôlées ?

Citons par exemple la station spatiale américaine Skylab en 1979, qui a permis l'atterrissage de fragments sur des zones peuplées de l'ouest de l'Australie, et la station spatiale soviétique Salyut 7 en 1991, qui s'est désintégrée au-dessus de l'Argentine. Heureusement, ces incidents n'ont fait aucun blessé, mais ils mettent en évidence les dangers potentiels.