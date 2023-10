Les bourdons utilisent une stratégie choquante pour vaincre les frelons asiatiques

By

Des chercheurs de l'Université d'Exeter ont découvert un mécanisme de défense surprenant utilisé par les bourdons à queue chamois lorsqu'ils sont attaqués par des frelons asiatiques. Au lieu de tenter de déjouer les frelons plus rapides et plus agiles, les bourdons tombent du ciel comme une brique, emportant le frelon avec eux. La force de l’impact au sol est suffisante pour faire perdre son emprise au frelon ou donner l’occasion au bourdon de riposter avec son dard.

Les scientifiques ont observé ce comportement lors de travaux de terrain en Galice, en Espagne. Thomas O'Shea-Wheller de l'Institut de l'environnement et du développement durable d'Exeter a expliqué que les bourdons ne sont pas connus pour leur vol gracieux et que s'ils arrêtent de voler, ils tombent tout droit. Les chercheurs ne s’attendaient pas à cette stratégie de défense de la part des bourdons mais ont été impressionnés par son efficacité.

Les bourdons à queue chamois nichent sous terre, ce qui peut expliquer pourquoi ils se sentent plus en confiance lorsqu'ils se dirigent vers le sol lorsqu'ils sont attaqués. Cette tactique de chute et de livre s’avère très efficace pour dissuader les frelons asiatiques. En revanche, d’autres insectes, comme les abeilles domestiques, sont souvent victimes d’attaques de frelons asiatiques.

Alors que les bourdons ont réussi à combattre les frelons aux entrées des colonies, les chercheurs ont noté que les colonies situées dans les zones à forte densité de frelons asiatiques connaissaient des taux de croissance réduits. On sait que les frelons asiatiques se nourrissent de bourdons, ce qui pourrait expliquer l’impact négatif sur les colonies de bourdons.

L'étude, publiée dans Communications Biology, met en lumière les stratégies remarquables que les animaux emploient pour se protéger des prédateurs. Dans le règne animal, la survie dépend souvent de tactiques créatives qui permettent d’éviter de devenir un repas.

