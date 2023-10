Une fuite de liquide de refroidissement sur la Station spatiale internationale perturbe la sortie dans l'espace des cosmonautes russes

By

La Station spatiale internationale (ISS) a rencontré un léger revers lors d'une sortie dans l'espace des cosmonautes russes Oleg Kononenko et Nikolai Chub. Alors qu'ils inspectaient une fuite sur un radiateur de secours du module de laboratoire russe Nauka, une bulle de liquide de refroidissement s'est échappée de manière inattendue, suscitant des inquiétudes quant à leur sécurité. Les cosmonautes ont reçu l'ordre de quitter immédiatement la zone, même s'il a été déterminé par la suite que le liquide de refroidissement n'était pas entré en contact avec leurs combinaisons.

Pour assurer la sécurité des cosmonautes et empêcher l'introduction de contaminants dans l'environnement de l'ISS, le duo de marcheurs dans l'espace a essuyé leurs combinaisons et leurs outils avant de rentrer dans la station. De plus, l’agence spatiale a mis en œuvre des mesures de filtration supplémentaires au sein de l’ISS pour éliminer toute trace restante du liquide de refroidissement.

Cet incident marquait la troisième fois qu'une fuite de liquide de refroidissement se produisait sur du matériel russe attaché à l'ISS. Des fuites précédentes avaient été observées sur un vaisseau spatial Soyouz en décembre 2022 et sur un cargo russe Progress 82 en février, toutes deux initialement attribuées à des impacts externes. Cependant, la récurrence de tels incidents soulève des questions sur l’intégrité du matériel lui-même.

Malgré la fuite du liquide de refroidissement, la NASA maintient que les opérations à bord de l'ISS se poursuivent normalement. La sortie dans l'espace retardée sera reportée et les astronautes de la NASA devraient toujours s'aventurer à l'extérieur de la station dans un avenir proche.

FAQ:

Q : Qu'est-ce qui a causé la perturbation lors de la sortie dans l'espace des cosmonautes russes ?

R : Une bulle de liquide de refroidissement s'est échappée d'un radiateur de secours sur le module de laboratoire Nauka.

Q : Le liquide de refroidissement est-il entré en contact avec les combinaisons des cosmonautes ?

R : Non, il a été confirmé que le liquide de refroidissement n'atteignait pas leurs combinaisons.

Q : Comment la sécurité des cosmonautes a-t-elle été assurée ?

R : Les cosmonautes ont essuyé leurs combinaisons et leurs outils pour éliminer toute trace de liquide de refroidissement avant de rentrer dans l'ISS.

Q : Y a-t-il déjà eu des fuites de liquide de refroidissement sur l'ISS ?

R : Oui, il y a eu deux incidents antérieurs impliquant du matériel russe attaché à l'ISS.

Q : Y a-t-il des inquiétudes quant à l'intégrité du matériel suite à ces incidents ?

R : La récurrence des fuites de liquide de refroidissement soulève des questions sur l'intégrité du matériel.