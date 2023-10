Une fuite de liquide de refroidissement de la station spatiale soulève des questions sur le matériel russe

By

Un récent incident impliquant une fuite de liquide de refroidissement d'un radiateur attaché à la Station spatiale internationale (ISS) a mis en lumière des inquiétudes quant à l'intégrité du matériel russe. Lors d'une sortie dans l'espace des cosmonautes russes Oleg Kononenko et Nikolai Chub, une bulle de liquide de refroidissement s'est échappée d'un radiateur de secours du module de laboratoire russe Nauka. Même si les cosmonautes n'étaient pas en danger immédiat, ils ont reçu pour instruction de quitter la zone pour des raisons de sécurité.

Cette fuite de liquide de refroidissement est le dernier d'une série d'incidents impliquant du matériel russe attaché à l'ISS. En 2022, un vaisseau spatial Soyouz amarré à la station a connu une fuite provoquée par l’impact d’une micrométéorite, selon des responsables russes. Peu de temps après, un cargo russe Progress a également commencé à fuir du liquide de refroidissement, encore une fois attribué à un impact externe. Aujourd’hui, avec le troisième incident, des questions se posent quant à la fiabilité des équipements russes.

Malgré ces inquiétudes, la NASA maintient que les opérations sur l'ISS se poursuivent normalement. Les sorties dans l'espace retardées ont été reportées et les astronautes de la NASA doivent toujours s'aventurer à l'extérieur de la station spatiale. L'incident a donné lieu à un examen plus approfondi du matériel, mais aucun changement immédiat dans les opérations n'a été apporté.

Le radiateur qui fuyait sur le module Nauka a été ajouté à l'ISS en 2010 lors d'une sortie dans l'espace de Roscosmos. Le module lui-même a rejoint l’ISS en juillet 2021, élargissant ainsi ses capacités. La fuite du radiateur de secours n’a pas perturbé les opérations de l’ISS, car le radiateur principal fonctionnait toujours correctement.

Alors que les enquêtes sur la fuite de liquide de refroidissement se poursuivent, les ingénieurs examinent les données pour déterminer la cause de l'incident. Il reste à voir quelles mesures seront prises pour résoudre les problèmes sous-jacents et assurer la sécurité continue de la station spatiale et de son équipage.

Questions Fréquentes

Q : Quelle est la cause de la fuite de liquide de refroidissement sur la Station spatiale internationale ?



R : Lors d'une sortie dans l'espace, une bulle de liquide de refroidissement s'est échappée d'un radiateur de secours du module de laboratoire russe Nauka.

Q : Les cosmonautes étaient-ils en danger immédiat ?



R : Les cosmonautes n'étaient pas en danger immédiat, mais ils ont reçu l'ordre de quitter la zone pour leur sécurité.

Q : Est-ce que cela s’est déjà produit ?



R : Il s'agit du troisième incident impliquant une fuite de liquide de refroidissement provenant du matériel russe attaché à l'ISS.

Q : La fuite de liquide de refroidissement affecte-t-elle les opérations de l'ISS ?



R : La fuite n’a pas perturbé les opérations de l’ISS, car le radiateur principal fonctionnait toujours correctement.

Q : Quelles mesures sont prises pour résoudre ce problème ?



R : Les ingénieurs examinent actuellement les données pour déterminer la cause de la fuite de liquide de refroidissement et les mesures potentielles pour éviter de futurs incidents.

Q : Y a-t-il des changements immédiats dans les opérations de la station spatiale ?



R : La NASA a déclaré que les opérations sur l'ISS se poursuivaient comme d'habitude, avec des sorties dans l'espace reprogrammées et des astronautes toujours prêts à s'aventurer à l'extérieur de la station.