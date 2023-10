Les astrophotographes capturent de superbes images de la nébuleuse à bulles à différents moments

L'astrophotographe Steven Bellavia de Mattituck, New York, a partagé ses images captivantes de la nébuleuse de la bulle prises en 2018 et 2023. En réponse aux questions fréquemment posées sur les raisons pour lesquelles il photographie le même objet plusieurs fois, il explique que les progrès de l'équipement, de la technologie, des logiciels, et les compétences peuvent conduire à des améliorations significatives dans la capture de l'astrophotographie.

En 2018, Bellavia était satisfait de son image de la Nébuleuse de la Bulle, utilisant les meilleurs outils et techniques disponibles à l'époque. Cependant, au fil du temps, il a acquis une monture plus robuste, un télescope légèrement plus grand et un appareil photo amélioré. De plus, il possède désormais davantage de filtres avec des bandes passantes plus étroites pour améliorer la qualité de l'image. Le logiciel de guide qu'il utilise a évolué pour intégrer plusieurs étoiles, tandis que le logiciel de capture d'images dispose de fonctionnalités d'automatisation pour améliorer l'efficacité et éviter les erreurs. L'équipement de Bellavia comprend désormais également un porte-oculaire électronique qui peut être contrôlé à distance par le logiciel de capture d'image pour une mise au point précise. De plus, les progrès des logiciels de traitement ont introduit des techniques telles que l’intégration pondérée, la déconvolution de l’IA, la réduction du bruit de l’IA et la suppression des étoiles de l’IA.

En comparant les images de 2018 et 2023, on peut observer des différences remarquables. L’image de 2023 révèle plus de détails sur la structure complexe du gaz et de la poussière entourant la nébuleuse.

En réfléchissant aux progrès réalisés en astrophotographie, Bellavia exprime son étonnement devant ce qui est désormais réalisable depuis son propre jardin avec un équipement abordable. Il reconnaît que nous vivons une époque remarquable pour les passionnés d’astronomie.

En conclusion, la comparaison par Steven Bellavia des images de la nébuleuse de la bulle capturées en 2018 et 2023 met en évidence les progrès continus de l'astrophotographie. Son histoire illustre comment l'équipement, la technologie, les logiciels et les compétences acquises peuvent contribuer à des améliorations significatives dans la capture d'images époustouflantes d'objets célestes.

Source : Photos de la communauté EarthSky