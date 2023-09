Dynamique newtonienne modifiée : une alternative potentielle à l’hypothèse de la planète neuf

Dans un article récemment publié intitulé « Modified Newtonian Dynamics as an Alternative to the Planet Nine Hypothesis », la professeure agrégée de physique Kate Brown et Harsh Mathur de la Case Western Reserve University discutent de l'effet que la Voie lactée aurait sur les objets de l'espace solaire externe. système si les lois de la gravité étaient régies par la dynamique newtonienne modifiée (MOND) plutôt que par la loi de la gravitation de Newton.

MOND propose que la loi de la gravitation de Newton reste vraie jusqu'au point où l'accélération gravitationnelle devient suffisamment faible pour qu'un régime différent de comportement gravitationnel prenne le relais. Brown et Mathur, qui avaient déjà étudié l'effet de MOND sur la dynamique galactique, ont trouvé un regain d'intérêt pour cette théorie après que les astronomes ont annoncé en 2016 que quelques objets du système solaire externe présentaient des anomalies orbitales qui pourraient potentiellement s'expliquer par la présence d'une neuvième planète.

Les chercheurs visaient à déterminer si les données soutenant l’hypothèse Planet Nine excluraient MOND. Cependant, ils ont découvert que MOND prédit les effets de regroupement observés par les astronomes. Ils ont souligné que l’ensemble de données actuel est trop limité pour tirer des conclusions fiables, laissant place à de multiples possibilités.

Brown a expliqué que quel que soit le résultat, cette recherche met l'accent sur le potentiel du système solaire externe à servir de laboratoire pour tester la gravité et explorer les problèmes fondamentaux de la physique.

L'Astronomical Journal, où l'article a été publié, est une publication mensuelle en libre accès, évaluée par des pairs, de l'American Astronomical Association.

Définitions:

– Dynamique Newtonienne Modifiée (MOND) : Une théorie proposant un régime alternatif de comportement gravitationnel lorsque l'accélération gravitationnelle devient suffisamment faible.

– Loi de la gravitation de Newton : Principe fondamental selon lequel la force de gravité entre deux objets est directement proportionnelle au produit de leurs masses et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare.

Sources:

– « Dynamique newtonienne modifiée comme alternative à l’hypothèse de la planète neuf » – The Astronomical Journal