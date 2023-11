Une nouvelle perspective sur Brown Dust 2 : élaborer une stratégie pour votre équipe pour réussir

Brown Dust 2, développé par Neowiz Games, est un jeu gacha immersif qui offre aux joueurs des expériences de combat hautement stratégiques au sein d'un système de combat basé sur une grille. En tant que successeur de Brave Nine, ce RPG poursuit le scénario captivant de son prédécesseur tout en élargissant l'histoire du jeu. Dans Brown Dust 2, vous avez la possibilité de constituer une formidable escouade de cinq mercenaires, de les déployer stratégiquement sur une grille 6×4 et de lancer des attaques calculées pour vaincre les ennemis.

Bien que choisir les meilleurs personnages soit sans aucun doute important, gagner des matchs dans Brown Dust 2 nécessite plus que simplement constituer une équipe solide. Il est crucial d'employer des stratégies efficaces qui capitalisent sur les forces de votre équipe et exploitent les faiblesses de vos adversaires.

Pour vous aider à créer une équipe redoutable, nous présentons une liste complète des niveaux de Brown Dust 2 qui classe chaque mercenaire et son type élémentaire (Vent, Eau, Feu, Lumière et Ténèbres) en niveaux S, A, B et C. Veuillez noter que cette liste de niveaux est subjective et reflète les opinions de l'auteur.

Les mercenaires de niveau S, tels que Samay, Alec, Arines, Justia et Andrew, possèdent une puissance et des compétences inégalées qui leur permettent de dominer la méta actuelle. Avec ces personnages, vous pouvez affronter en toute confiance n’importe quel adversaire et en sortir victorieux.

Les mercenaires de niveau A, dont Helena, Olstein, Sylvia, Gray, Kry, Lecliss, Anastasia et Eclipse, sont également redoutables et peuvent triompher dans la plupart des étapes du jeu. Investir dans leurs améliorations peut améliorer encore leurs capacités de combat, les rendant aussi robustes que les unités de niveau S.

Les mercenaires de niveau B, comme Beatrice, Rou, Rubia, Rafina, Jayden, Elise, Lisianne, Liatris, Layla, Emma, ​​Wiggle, Rigenette, Seir, Lucrezia, Celia, possèdent une capacité de combat moyenne. Cependant, en les améliorant et en les associant stratégiquement à des unités de niveaux S et A, vous pouvez remporter la victoire dans divers matchs.

Les mercenaires de niveau C sont peu ou pas utiles et conviennent aux joueurs débutants cherchant à comprendre les mécanismes du jeu. Des unités comme Scheherazade, Eleaneer, Teresse, Carlson, Emma, ​​Lathel, Ingrid, Synthia, Maria, Lydia et Julie peuvent aider les débutants à se familiariser avec les mécanismes de jeu hautement stratégiques de Brown Dust 2.

Il est important de noter que la liste des niveaux de Brown Dust 2 est susceptible de changer à chaque mise à jour de Neowiz Games. De nouveaux personnages sont régulièrement introduits et des ajustements sont apportés aux mercenaires existants via des buffs et des nerfs, entraînant des modifications dans la liste des niveaux.

En utilisant la liste complète des niveaux et en développant des stratégies efficaces, vous pouvez maximiser vos chances de succès dans Brown Dust 2. Que votre équipe sorte victorieuse de chaque bataille et que votre voyage à travers l'histoire captivante du jeu soit mémorable.