Nouveau titre : Repérer un sac à outils réfléchissant sur l'orbite terrestre : une rare opportunité d'observation des étoiles

Un événement particulier s'est produit sur l'orbite terrestre, captivant aussi bien les astronomes que les passionnés de l'espace. Une libération accidentelle lors d'une sortie dans l'espace a conduit à la création d'une nouvelle entité céleste : un sac à outils flottant librement dans l'espace. La boîte à outils, publiée par les astronautes de la NASA Jasmin Moghbeli et Loral O'Hara alors qu'ils effectuaient des réparations à l'extérieur de la Station spatiale internationale (ISS), a parcouru la planète à une vitesse stupéfiante d'environ 17,000 XNUMX milles à l'heure.

La surface réfléchissante du sac l'a rendu visible dans diverses régions depuis sa libération involontaire. Les observations actuelles indiquent que le sac à outils s'est transformé en un objet orbital distinct ou en un débris spatial. L’US Space Force surveille désormais activement sa trajectoire.

Pour ceux qui souhaitent avoir un aperçu de ce phénomène extraordinaire, des jumelles ou un télescope seront nécessaires. Bien que le sac à outils soit relativement petit, sa haute réflectivité permet une visibilité dans les bonnes conditions. Ce soir (21 novembre), les habitants de certaines régions du Royaume-Uni, notamment le sud du Pays de Galles, les Cotswolds et l'Oxfordshire, pourraient avoir l'occasion de l'apercevoir en début de soirée. Au fur et à mesure que la nuit avance, la trousse à outils devrait passer au-dessus du nord de Londres et de la côte est.

Pour augmenter vos chances d'observation, gardez un œil sur les conditions météorologiques. Les résidents du sud de la Grande-Bretagne peuvent avoir la meilleure visibilité entre 6h24 et 6h34. Cependant, certains rapports suggèrent que le moment optimal pour observer le sac à outils sera le 24 novembre, entre 5h30 et 5h41.

L'astrophysicien Jonathan McDowell du Harvard Center for Astrophysics explique que la trousse à outils n'est pas sur une orbite stable et ne restera pas visible indéfiniment. Au lieu de cela, il est prévu qu’il réintègre l’atmosphère terrestre et se désintègre complètement d’ici quelques mois.

Saisissez cette rare opportunité d’assister à la convergence des objets fabriqués par l’homme avec l’immensité de l’espace. Gardez le regard fixé sur le ciel et découvrez la beauté captivante de notre quartier cosmique.

QFP

Q : Comment puis-je repérer le sac à outils réfléchissant en orbite ?

R : Pour repérer le sac à outils, vous aurez besoin de jumelles ou d’un télescope. Recherchez-le dans des régions spécifiques pendant les plages horaires désignées, comme le sud du Pays de Galles, les Cotswolds et l'Oxfordshire en début de soirée. Plus tard, il devrait passer au-dessus du nord de Londres et de la côte est.

Q : Quel est le meilleur moment pour voir le sac à outils ?

R : L'heure recommandée pour observer le sac à outils est le 24 novembre, entre 5h30 et 5h41. Les résidents du sud de la Grande-Bretagne, en particulier dans des régions comme le sud du Pays de Galles, les Cotswolds et l'Oxfordshire, ont les plus grandes chances de visibilité entre 6 h 24 et 6 h 34.

Q : La trousse à outils restera-t-elle visible indéfiniment ?

R : Non, la trousse à outils n'est pas sur une orbite stable et devrait rentrer dans l'atmosphère terrestre d'ici quelques mois. Une fois que ce sera le cas, il brûlera complètement.

Q : Qui surveille la trajectoire de la trousse à outils ?

R : L'US Space Force surveille activement la trajectoire du sac à outils devenu objet orbital.