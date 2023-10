La dernière super lune de 2023 : la lune des récoltes brille

L’été 2023 a été un régal pour les fans de pleine lune, avec quatre superlunes consécutives. La super lune la plus récente, connue sous le nom de Harvest Moon, s'est produite le 29 septembre, marquant la fin de la saison des super lunes de cette année. Une super lune se produit lorsque la lune est à son périgée ou à proximité, le point le plus proche de la Terre sur son orbite, ce qui la fait apparaître 30 % plus lumineuse et 14 % plus grande dans le ciel.

La Lune des récoltes est ainsi nommée car elle se produit généralement en septembre, coïncidant avec le début de la saison des récoltes dans l'hémisphère nord. Cette année, les observateurs du ciel ont eu droit à une série de super lunes à partir de juillet, dont une rare Super Lune Bleue en août. Cela a été une année particulièrement chanceuse pour les amateurs de super lune, puisque la prochaine super lune n’aura lieu qu’en septembre 2024.

Les photographes du monde entier ont profité de l’éclairage supplémentaire fourni par la super lune et ont capturé des images époustouflantes. L'astrophotographe Andrew McCarthy a utilisé deux télescopes pour capturer une photo détaillée de la Pleine Lune alors qu'elle dissipait les nuages. En Allemagne, les visiteurs de l'Oktoberfest de Munich ont profité d'une promenade en carrousel avec la pleine lune en arrière-plan. Au Texas, Matt Lantz a capturé une vue imprenable sur la Harvest Moon derrière un arbre mesquite. Et en Italie, le photographe Lorenzo Di Cola a assemblé 14 images différentes pour créer une mosaïque montrant le lever de la lune par étapes.

La Harvest Moon est un bel événement céleste qui non seulement illumine le ciel nocturne, mais offre également des opportunités de photographie époustouflante. Que vous l’observiez depuis un toit ou au bord d’un lac, la super lune est un spectacle à voir. Ne manquez pas la prochaine super lune en septembre 2024 !

Définitions:

– Super Lune : Lorsque la Lune est à ou près de son périgée, le point le plus proche de son orbite avec la Terre, la faisant apparaître plus grande et plus lumineuse dans le ciel.

– Lune des récoltes : La pleine lune qui se produit la plus proche de l’équinoxe d’automne, généralement en septembre, marquant le début de la saison des récoltes dans l’hémisphère nord.

