Une explosion lumineuse dans l’espace a provoqué d’importantes perturbations sur Terre

Une étude récente a révélé qu’une puissante explosion de rayons gamma, connue sous le nom de « la plus brillante de tous les temps » (BOAT), a provoqué d’importantes perturbations autour de la Terre lorsqu’elle a frappé notre planète. Ce sursaut gamma, officiellement désigné GRB 221009A, est considéré comme l'explosion cosmique la plus puissante depuis le Big Bang.

Le BOAT a été détecté en octobre 2022 par un groupe de satellites de détection de haute énergie en orbite autour de la Terre. On pense qu’elle proviendrait d’une étoile massive située à plus de 2 milliards d’années-lumière. L'explosion de cette étoile a créé une supernova avant de s'effondrer en un trou noir. Lorsque le rayonnement de l'explosion a atteint notre planète, il a généré de graves effets dans l'ionosphère terrestre.

L'ionosphère, qui est une couche de l'atmosphère s'étendant d'environ 30 à 600 milles au-dessus de la surface de la planète, contient une forte concentration de particules chargées électriquement. L'étude des effets du BOAT sur l'ionosphère pourrait permettre de déterminer si des événements similaires ont provoqué des extinctions massives dans le passé.

Le BOAT était exceptionnellement brillant et durable, surpassant tous les sursauts gamma mesurés précédemment. Son énergie était au moins 10 fois plus puissante que la deuxième explosion la plus énergétique jamais détectée. Les photons émis par le BOAT avaient des niveaux d'énergie plus élevés que ceux générés par le Grand collisionneur de hadrons (LHC), un puissant accélérateur de particules.

Pendant les 800 secondes pendant lesquelles les rayons gamma du BOAT ont bombardé la Terre, leur énergie a été suffisante pour perturber l'ionosphère pendant plusieurs heures. Cette perturbation était observable dans l'ionosphère située à seulement quelques dizaines de kilomètres au-dessus de la surface terrestre. Les signaux radio rebondissant entre la surface et l’ionosphère ont également montré des variations mesurables.

Le fait que le BOAT ait eu un effet aussi mesurable sur l'ionosphère, malgré un voyage de 2 milliards d'années pour atteindre la Terre, suggère qu'une étoile massive mourant à proximité de la Terre serait catastrophique pour la vie sur notre planète. Un sursaut gamma à proximité résultant d'une collision d'étoiles à neutrons pourrait non seulement avoir un impact sur l'ionosphère, mais également détruire la couche d'ozone de notre planète, exposant ainsi la vie aux rayons ultraviolets nocifs du soleil.

L'équipe de recherche vise à analyser des données similaires collectées par le satellite sismo-électromagnétique chinois (CSES) et à les corréler avec d'autres sursauts gamma observés par différents satellites. Cela permettra de mieux comprendre les effets de ces puissantes explosions cosmiques et leur impact potentiel sur la Terre à l’avenir.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Qu’est-ce qu’un sursaut gamma ?

R : Un sursaut gamma est une explosion extrêmement énergétique qui émet d’intenses sursauts de rayons gamma, la forme de rayonnement électromagnétique la plus énergétique.

Q : Qu’est-ce que l’ionosphère ?

R : L'ionosphère est une couche de l'atmosphère terrestre qui contient une forte concentration de particules chargées électriquement. Il s'étend d'environ 30 à 600 milles au-dessus de la surface de la planète.

Q : Comment les sursauts gamma affectent-ils la Terre ?

R : Les sursauts gamma peuvent provoquer des perturbations importantes dans l'atmosphère terrestre, en particulier dans l'ionosphère. Ils peuvent également avoir des effets néfastes sur la couche d’ozone, exposant la vie sur Terre aux rayons ultraviolets nocifs du soleil.

Q : Un sursaut gamma pourrait-il provoquer des extinctions massives ?

R : L'étude des effets des sursauts gamma, comme celui du BOAT, sur l'ionosphère pourrait permettre de déterminer si des événements similaires dans le passé ont provoqué des extinctions massives sur Terre.

Q : Comment les scientifiques détectent-ils les sursauts gamma ?

R : Les scientifiques utilisent un réseau de satellites de détection de haute énergie en orbite autour de la Terre pour détecter et étudier les sursauts gamma. Ces satellites sont spécifiquement conçus pour capter les intenses sursauts de rayons gamma émis lors de ces explosions cosmiques.