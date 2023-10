Un escargot Margarita récemment découvert trouvé dans les Keys de Floride

By

Des chercheurs ont fait une découverte passionnante dans les Keys de Floride : une nouvelle espèce d'escargot jaune vif appelée Cayo margarita. Ce minuscule invertébré n’a pas de coquille d’escargot traditionnelle, mais il est doté de la capacité de projeter des toiles de mucus toxiques. En l’honneur du regretté Jimmy Buffett, l’escargot a reçu le nom scientifique Cayo margarita, inspiré de sa chanson « Margaritaville ».

L'escargot Cayo margarita a été trouvé dans la barrière de corail, la seule barrière de corail aux États-Unis. Sa proximité avec la côte de Floride et sa coloration saisissante en faisaient un choix parfait pour son nom unique. Ces escargots mesurent environ 0.4 pouce et utilisent leur mucus toxique pour attraper le plancton, les algues et les détritus. Ils dépendent des courants océaniques pour faire passer la nourriture au-delà de leurs toiles de mucus.

Fait intéressant, l’escargot Cayo margarita appartient à la famille des Vermetidae, également connue sous le nom d’escargots vers. Contrairement aux escargots traditionnels, ils n’utilisent pas leur coquille pour se protéger. Au lieu de cela, leurs coquilles agissent comme une attache, les ancrant au récif toute leur vie. Une autre découverte fascinante liée à l'escargot Cayo margarita est le Cayo galbinus, un escargot vert citron trouvé par les mêmes chercheurs au Belize.

Les scientifiques pensent que les couleurs vives des escargots de Cayo ont un effet dissuasif sur les autres animaux, les avertissant de rester à l'écart. Cela permet aux escargots de survivre sans avoir besoin de coquilles de protection. Les chercheurs ont d’abord pensé que les deux escargots pourraient être des sous-espèces ayant adapté leurs couleurs en fonction de leur emplacement, mais ont rapidement découvert qu’ils étaient génétiquement distincts.

Les escargots de Cayo font peut-être partie des rares créatures marines qui pourraient bénéficier du changement climatique. Ils préfèrent s’ancrer sur des coraux morts, une condition qui pourrait devenir plus courante à mesure que la température des océans augmente et que les coraux blanchissent. Cependant, la disponibilité de nourriture peut devenir un problème dans les environnements récifaux morts.

Cette découverte rappelle qu'il existe encore de nombreuses espèces qui attendent d'être identifiées, même dans des zones bien étudiées comme les Florida Keys. Les escargots de Cayo margarita ont été trouvés dans un récif fréquemment visité, mais ils sont restés cachés jusqu'à ce que les chercheurs les examinent de plus près. Cela souligne le fait qu’il reste encore beaucoup à apprendre sur la fascinante biodiversité de notre planète.

