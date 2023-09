Comprendre la voie neuronale des troubles du sommeil induits par le stress et le rôle du traitement par la lumière vive

Des chercheurs de l’Université de Jinan en Chine ont découvert la voie neuronale qui relie le stress chronique aux troubles du sommeil. L'étude, qui impliquait des modèles de souris et a été publiée dans PLOS Biology, a mis en évidence le rôle crucial de l'habenula latérale, une région du cerveau sensible aux signaux lumineux. L'activation de cette région a influencé les habitudes de sommeil non paradoxal.

Les chercheurs ont également découvert que le traitement à la lumière vive inhibait certains neurones, réduisant ainsi les anomalies du sommeil causées par le stress. On sait que le traitement à la lumière vive améliore le sommeil des personnes souffrant de troubles du sommeil, mais ses effets sur les troubles du sommeil induits par le stress étaient auparavant inconnus. En examinant la fonction de l'habenula latérale, les chercheurs ont pu déterminer comment un traitement à la lumière vive neutralise les effets du stress sur le sommeil.

On a émis l’hypothèse que l’habenula latérale, qui reçoit les signaux lumineux des yeux et peut influencer d’autres parties du cerveau régulant le sommeil, jouait un rôle important dans ce phénomène. Grâce à une série d’études chimiogénétiques et optogénétiques, l’équipe a confirmé cette théorie et entièrement caractérisé la voie neuronale. L'activation de l'habenula latérale a entraîné des quantités de sommeil non paradoxal supérieures à la normale, tandis que l'inhibition de cette région a empêché les quantités inhabituellement élevées de sommeil non paradoxal chez les souris stressées.

De plus, les chercheurs ont identifié la connexion entre l’habenula latérale et le noyau tegmental rostromédial (RMT) comme étant critique. L'activation des neurones qui envoient des signaux de l'habenula au RMT imitait les effets du stress sur le sommeil, tandis que l'inhibition de ces neurones chez des souris stressées simulait les effets d'un traitement à la lumière vive. Il a été constaté que les neurones sensibles à la lumière du noyau géniculé latéral (LGN) inhibent naturellement les neurones habenula-RMT, ce qui explique pourquoi un traitement à la lumière vive peut réduire les anomalies induites par le stress dans le sommeil non paradoxal.

Comprendre la voie neuronale des troubles du sommeil induits par le stress et les mécanismes à l’origine du traitement par la lumière vive peut aider au développement de traitements par la lumière efficaces et d’interventions pharmacologiques ciblant cette voie. Le co-auteur Chaoran Ren a déclaré qu '"un mécanisme de circuit a été identifié qui explique les effets du traitement à la lumière vive sur les perturbations du sommeil induites par le stress chronique chez la souris".

