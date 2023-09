Un nouveau théropode Avialan dévoile un aperçu de l’évolution précoce des oiseaux à la fin du Jurassique

Un nouveau dinosaure théropode avialien vieux de 150 millions d'années nommé Fujianvenator prodigiosus a été découvert en Chine, mettant en lumière l'évolution précoce des oiseaux et l'écosystème terrestre du Jurassique supérieur. Les Avialans sont un clade qui comprend tous les oiseaux modernes mais pas les Deinonychus ou les Troodon.

Jusqu'à présent, notre compréhension de la première évolution des avialans a été limitée en raison du manque de fossiles de la période jurassique, à l'exception du biote Yanliao du Jurassique moyen et supérieur, dans le nord-est de la Chine, et des calcaires allemands de Solnhofen. Ces découvertes couvrent un écart d'environ 30 millions d'années entre le Jurassique et les plus anciens oiseaux connus du Crétacé. Les avialans du Jurassique jouent un rôle crucial pour élucider l’origine évolutive des oiseaux et résoudre la controverse phylogénétique entourant leurs origines.

Le nouveau théropode avialan, Fujianvenator prodigiosus, présente une combinaison unique de morphologies partagées avec d'autres avialans, troodontidés et dromaeosauridés, suggérant une évolution en mosaïque dans l'évolution des premiers oiseaux. Alors que la morphologie des membres antérieurs du Fujianvenator correspond à la proportion typique des membres d'un oiseau, l'architecture de ses membres postérieurs est nettement inhabituelle. Le bas de la jambe allongé et d'autres caractéristiques indiquent que Fujianvenator a peut-être vécu dans un environnement semblable à un marécage en tant que coureur à grande vitesse ou échassier aux longues jambes, représentant une niche écologique jusqu'alors inconnue pour les premiers avialans.

Les fossiles de Fujianvenator ont été découverts dans la faune Zhenghe du Jurassique supérieur, située dans la province du Fujian, en Chine. L'assemblage de fossiles de vertébrés trouvé sur ce site comprend des téléostéens, des testudines et des choristoderes, fournissant des informations précieuses sur la faune régionale au cours de la période du Jurassique supérieur au Crétacé inférieur. La faune de Zhenghe fournit des preuves de la faune terrestre et offre de nouvelles opportunités pour étudier l'écosystème du Jurassique supérieur.

La découverte du Fujianvenator et de la faune Zhenghe élargit nos connaissances sur l'évolution des oiseaux et la diversité de l'écosystème terrestre du Jurassique supérieur. L'exploration continue de la région est prévue pour découvrir de nouvelles informations sur cette période fascinante de l'histoire de la Terre.

