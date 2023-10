Le labyrinthe de la nuit : à la découverte des étonnantes vallées de Mars

L'Agence spatiale européenne (ESA) a dévoilé une superbe collection de visuels capturés par la caméra stéréo haute résolution (HRSC) Mars Express qui mettent en valeur le remarquable labyrinthe nocturne sur Mars. S'étendant sur plus de 4,000 XNUMX kilomètres, cette étonnante vallée équivaut en taille à l'Italie.

En utilisant des images de huit orbites différentes autour de Mars, l’ESA a créé une vidéo fascinante offrant une perspective descendante du paysage martien. La vidéo met en évidence les « graben » distinctifs – des sections de la croûte qui se sont affaissées par rapport à leur environnement. Le graben se forme lorsqu'un bloc de la couche supérieure de la planète s'effondre en failles créées par les forces dynamiques de la croûte planétaire.

Ces vallées extraordinaires, dont la Martina Valle Marineris, seraient le résultat d'un volcanisme intense dans la région de Tharsis sur Mars. Alors que l’activité volcanique provoque la collision et la courbure de grandes parties de la croûte martienne, les zones étendues deviennent insoutenables pour les formations ressemblant à des montagnes, conduisant à des collisions. Ces vallées sont situées sur de hauts plateaux et ont une largeur d'environ 30 kilomètres et une profondeur de six mètres.

La mission Mars Express, en orbite autour de Mars depuis 2003, vise à cartographier de manière exhaustive la surface de la planète, à étudier son atmosphère et à explorer les interactions entre l'environnement martien et ces merveilles géologiques. Le Labyrinthe de la Nuit témoigne des caractéristiques géologiques fascinantes que Mars a à offrir.

Sources:

– ESA (Agence Spatiale Européenne)