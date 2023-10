Percer les secrets du développement des embryons humains : les modèles synthétiques fournissent un aperçu

By

Introduction

Le processus de développement de l’embryon humain est une merveille scientifique qui reste entourée de mystère. Malgré des progrès significatifs dans la compréhension du développement embryonnaire chez les animaux, les subtilités du développement de l’embryon humain, en particulier au cours du premier mois crucial, nous ont largement échappé. Cependant, les progrès récents dans la recherche sur les cellules souches ont ouvert de nouvelles possibilités pour résoudre cette énigme. Les scientifiques du monde entier sont désormais capables de créer des structures semblables à des embryons en laboratoire. Ces structures, bien qu’incapables de devenir un fœtus, imitent les premiers stades du développement humain. En étudiant ces modèles synthétiques, les chercheurs espèrent obtenir des informations précieuses sur les fausses couches, les malformations congénitales et les effets des médicaments pendant la grossesse.

Qu’ont accompli les scientifiques ?

Ces structures ressemblant à des embryons, plus petites qu’un grain de riz, représentent les types de cellules clés nécessaires au développement de l’embryon, comme le placenta, le sac vitellin et la membrane externe. Bien qu’elles soient dépourvues de cœur battant ou de cerveau, ces structures se développent jusqu’à un stade équivalent au 14e jour d’un embryon humain dans l’utérus. À ce stade, les embryons naturels acquièrent des structures internes essentielles au développement des organes du corps. Les modèles synthétiques, développés par une équipe israélienne, se sont révélés les plus précis à ce jour. De manière significative, aucune modification génétique n’a été apportée pour générer ces différents types de cellules, seuls des signaux chimiques ont été utilisés.

Comment les embryons sont-ils cultivés en laboratoire ?

Contrairement aux méthodes traditionnelles qui reposent sur des œufs fécondés, l’équipe israélienne a commencé avec des cellules souches pluripotentes dérivées de cellules cutanées humaines adultes. Ces cellules polyvalentes peuvent être programmées pour se développer en différents types de cellules et sont couramment utilisées dans la recherche biomédicale. L’équipe a reprogrammé ces cellules dans un « état naïf » correspondant au septième jour du développement naturel de l’embryon. Un groupe de cellules, destinées à devenir l’embryon, est resté intact. Les deux autres groupes ont été traités avec des produits chimiques spécifiques qui ont activé les gènes responsables du développement des tissus nécessaires au maintien de l'embryon. Après deux jours, les trois groupes ont été réunis. Au quatrième jour, la structure embryonnaire a commencé à prendre forme, révélant des régions distinctes où se formeraient l’embryon et le sac vitellin.

FAQ

1. Ces modèles synthétiques sont-ils de véritables embryons humains ?

Non, ces modèles synthétiques sont des amas de cellules cultivées en laboratoire qui imitent les premiers stades du développement humain. Ils ne possèdent pas la capacité de se développer en fœtus.

2. Comment l’étude de ces modèles synthétiques aide-t-elle à comprendre le développement de l’embryon humain ?

En étudiant ces modèles, les scientifiques peuvent mieux comprendre les processus complexes du développement précoce de l’embryon, conduisant ainsi à une meilleure compréhension des fausses couches, des malformations congénitales et des effets des médicaments pendant la grossesse.

3. Existe-t-il une controverse autour de l’utilisation de structures synthétiques de type embryonnaire ?

Oui, l’utilisation de ces modèles synthétiques soulève des questions éthiques concernant leur statut, leur traitement et leur éventuelle mauvaise utilisation. La communauté scientifique continue de s'engager dans des discussions autour de ces préoccupations.

