Faire progresser la recherche biomédicale : modèles d'embryons dérivés de cellules souches

By

Les scientifiques s’attaquent depuis longtemps aux mystères de la division cellulaire humaine et du développement des embryons. Les subtilités de ces processus, en particulier au cours du premier mois critique, échappent aux chercheurs depuis des années. Cependant, les progrès récents dans la technologie des cellules souches ont ouvert la voie à une percée. Les laboratoires du monde entier génèrent désormais des structures embryonnaires à partir de cellules souches – des groupes de cellules qui imitent les embryons mais ne peuvent pas se transformer en fœtus. Ces structures, créées sans ovules ni spermatozoïdes, promettent une compréhension plus approfondie des complications de la grossesse, des malformations congénitales et des effets des médicaments pris pendant la grossesse.

Les dernières structures embryonnaires développées par une équipe israélienne font preuve d’une précision remarquable dans la reproduction des premiers stades du développement humain. Ces modèles intègrent tous les types de cellules cruciaux nécessaires au développement embryonnaire, notamment le placenta, le sac vitellin et la membrane externe. En permettant à ces structures de se développer pendant huit jours, soit l'équivalent du 14e jour d'un embryon humain dans l'utérus, les chercheurs ont été témoins de la formation des structures internes nécessaires au développement ultérieur des organes.

Pour développer ces structures ressemblant à des embryons en laboratoire, les chercheurs ont utilisé des cellules souches pluripotentes, des cellules malléables ayant le potentiel de se transformer en différents types de cellules. En reprogrammant ces cellules dans un « état naïf », semblable au septième jour du développement naturel de l’embryon, l’équipe a préparé le terrain pour une croissance ultérieure. Les coups de pouce chimiques ont déclenché des expressions génétiques spécifiques, qui ont conduit à la formation des tissus nécessaires au maintien de l’embryon. La dernière étape consistait à combiner les trois groupes de cellules pour former la structure embryonnaire.

Même si ces modèles sont prometteurs, des défis demeurent. Actuellement, seulement 1 % des cellules agrégées s’auto-organisent avec succès en une structure semblable à un embryon. Augmenter cette efficacité sera crucial pour que ces modèles deviennent des outils précieux pour la recherche scientifique. La culture de ces structures au-delà de 14 jours présente également des limites et des obstacles. Néanmoins, les chercheurs sont optimistes que les progrès et les perfectionnements continus dans ce domaine apporteront des informations essentielles sur le développement embryonnaire.

FAQ:

Q : Que sont les structures de type embryonnaire ?

R : Les structures de type embryon sont des amas de cellules cultivées en laboratoire qui imitent les premiers stades du développement humain avant la formation des organes. Il leur manque un cœur battant ou un cerveau.

Q : Comment les structures de type embryonnaire sont-elles créées ?

R : Ces structures sont générées à l’aide de cellules souches pluripotentes, qui sont reprogrammées dans un « état naïf ». Des expressions génétiques spécifiques sont déclenchées par des poussées chimiques pour développer les tissus requis.

Q : Que peut-on apprendre de ces modèles d’embryons ?

R : Les modèles d'embryons offrent la possibilité de rechercher des fausses couches, des malformations congénitales et les effets des médicaments pris pendant la grossesse. Ils donnent un aperçu de la formation de structures embryonnaires cruciales.

Q : À quels défis ces modèles sont-ils confrontés ?

R : L’efficacité de l’auto-organisation cellulaire en une structure semblable à un embryon est actuellement faible. De plus, cultiver ces structures au-delà de 14 jours présente des défis qui limitent leur potentiel.