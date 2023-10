Un photographe surmonte la couverture nuageuse pour capturer une rare éclipse solaire

By

Une épaisse couverture nuageuse menaçait de gâcher la vue de l'éclipse solaire annulaire d'hier dans la région d'East Kootenay. Cependant, une soudaine percée dans les nuages ​​a permis à Rick Nowell, technicien du laboratoire d'astronomie du Collège des Rocheuses, de capturer quelques clichés de cet événement rare. Nowell a décrit les efforts nécessaires pour photographier l'éclipse, notamment la recherche de l'équipement nécessaire et l'ajustement du télescope pour une mise au point optimale. Malgré les défis, Nowell a réussi à capturer la meilleure photo de l'éclipse, capturant même deux taches solaires.

L'éclipse partielle a commencé à 9h11 le samedi 14 octobre, avec la Lune couvrant 67% du Soleil à son apogée à 10h25. La capture réussie de l'événement par Nowell témoigne de sa détermination et de ses compétences techniques.

La photographie d'éclipse peut être une entreprise complexe, nécessitant un équipement et des connaissances spécialisés. Certains des termes mentionnés par Nowell incluent un télescope Celestron, un réducteur de focale, un dos visuel, un porte-oculaire Crayford et un chercheur. Ce sont tous des outils qui jouent un rôle dans la capture d’images claires et précises d’événements célestes comme les éclipses.

Il convient de noter que regarder une éclipse solaire sans protection oculaire appropriée peut être dangereux et potentiellement causer des lésions oculaires permanentes. Il est donc essentiel d'utiliser un filtre solaire ou de visualiser l'éclipse indirectement en utilisant des techniques de projection, comme décrit par Nowell lorsqu'il a utilisé le couvercle blanc du boîtier du filtre comme écran de projection.

