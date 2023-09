Soft Robot navigue dans des environnements complexes grâce à l'intelligence physique

Résumé : Les chercheurs ont développé un robot logiciel « sans cervelle » capable de naviguer de manière autonome dans des environnements complexes grâce à l'intelligence physique. Contrairement aux modèles précédents, qui ne pouvaient tourner que lorsqu'ils rencontraient des obstacles, ce robot peut tourner tout seul grâce à sa conception asymétrique. Le robot est constitué d’élastomères à cristaux liquides en forme de ruban et se met en mouvement lorsqu’il est placé sur une surface plus chaude que l’air ambiant. Plus la surface est chaude, plus elle roule vite. Ce mouvement unique permet au robot de se déplacer en arcs de cercle, de traverser des labyrinthes dynamiques et d'éviter de rester coincé entre des objets parallèles.

Une équipe de chercheurs de l'Université d'État de Caroline du Nord s'est appuyée sur ses travaux antérieurs sur la navigation des robots logiciels pour créer un nouveau robot capable de naviguer dans des environnements encore plus complexes et dynamiques. Le précédent robot logiciel pouvait naviguer dans des labyrinthes simples, mais ne pouvait tourner que lorsqu'il rencontrait un obstacle, ce qui risquait de se coincer.

Le nouveau robot « sans cervelle » n'a besoin d'aucun ordinateur ni de guidage humain car il fonctionne grâce à l'intelligence physique. Il est composé d'élastomères à cristaux liquides en forme de ruban qui sont mis en mouvement lorsqu'ils sont placés sur une surface plus chaude que l'air ambiant. La partie du ruban qui touche la surface se contracte, induisant un mouvement de roulement. La conception asymétrique du robot lui permet d'effectuer des virages sans entrer en contact avec un objet. Il se déplace en arcs de cercle, ce qui lui permet de naviguer dans des labyrinthes sans rester coincé et de se frayer un chemin entre des obstacles parallèles.

Les chercheurs ont démontré la capacité du robot à naviguer dans des labyrinthes complexes, y compris ceux aux parois mobiles, et à se faufiler dans des espaces étroits. Ils ont testé le robot sur une surface métallique et dans le sable. Le développement de ce robot constitue une avancée dans la conception de robots souples, en particulier pour les applications où ils peuvent récupérer l'énergie thermique de leur environnement.

L’étude, intitulée « Physically Intelligent Autonomous Soft Robotic Maze Escaper », sera publiée dans la revue Science Advances. La recherche a été financée par des subventions de la National Science Foundation.

Sources:

– Université d'État de Caroline du Nord : https://news.ncsu.edu/2021/09/physically-intelligent-soft-robot/

– Avancées scientifiques : https://advances.sciencemag.org/content/7/37/eabe4469