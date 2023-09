Jellyfish remet en question la compréhension traditionnelle de l'apprentissage sans cerveau central, suscitant des perspectives évolutives

Des chercheurs ont fait une découverte fascinante sur les méduses-boîtes des Caraïbes : malgré l’absence de cerveau central, ces créatures peuvent apprendre par association. Cette capacité cognitive, que l'on pensait auparavant nécessiter un système nerveux centralisé, a été observée lorsque les méduses associent le fait de heurter quelque chose avec un signal visuel pour éviter de futures collisions. Les expériences menées pour découvrir cette capacité ont été conçues pour imiter l'environnement naturel des méduses, conduisant à des observations biologiquement significatives. Une étude plus approfondie des petits complexes « œil-cerveau » de la méduse, connus sous le nom de rhopalia, pourrait faire la lumière sur les origines évolutives de l'apprentissage.

Cette découverte révolutionnaire remet en question les idées reçues de longue date sur la cognition et la nécessité d’un cerveau pour apprendre. La méduse-boîte, ainsi que d'autres cnidaires comme les anémones de mer, présentent un apprentissage associatif, un processus cognitif que l'on pensait auparavant nécessiter un système nerveux centralisé. Cette révélation ouvre de nouvelles perspectives sur l’évolution de l’apprentissage et de la cognition, suggérant que ces capacités pourraient s’être développées beaucoup plus tôt dans l’arbre de vie qu’on ne le pensait auparavant.

Les implications de cette recherche s’étendent au-delà du domaine de la biologie. Comprendre les mécanismes d'apprentissage d'un organisme aussi simple qu'une méduse pourrait avoir de profondes implications pour la recherche sur l'intelligence artificielle (IA) et les réseaux neuronaux. La nature décentralisée du système nerveux des méduses, où chaque rhopalium peut fonctionner et apprendre de manière indépendante, fournit un modèle unique pour les systèmes d'apprentissage distribués.

Des études sur les réseaux neuronaux des méduses lunaires ont déjà donné des informations sur la régulation des mouvements et la résilience du système nerveux. Des chercheurs de l’Université de Bonn ont même développé un modèle mathématique pour explorer comment l’excitation des cellules nerveuses permet aux méduses de se déplacer efficacement. Ces recherches pourraient contribuer à améliorer le contrôle autonome des robots sous-marins basés sur les principes de nage des méduses, et ces principes pourraient avoir des applications plus larges dans le domaine de la robotique.

De plus, l’étude des mécanismes d’apprentissage des méduses-boîtes pourrait également influencer le développement de systèmes d’apprentissage non biologiques. En comprenant comment un organisme simple comme une méduse apprend et adapte son comportement, les chercheurs peuvent potentiellement concevoir des systèmes d’IA qui apprennent de l’environnement et s’adaptent de la même manière. Cela pourrait conduire à la création de systèmes d’IA plus robustes et adaptables, capables de fonctionner efficacement dans des environnements complexes et imprévisibles.

Les connaissances acquises grâce aux mécanismes d'apprentissage des méduses ont le potentiel de révolutionner les domaines de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique. Ils pourraient contribuer à ouvrir la voie au développement de nouveaux algorithmes apprenant de sources non traditionnelles, élargissant ainsi les possibilités de l’IA et de l’apprentissage automatique dans diverses applications.

