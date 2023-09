Les capacités d’apprentissage des méduses-boîtes : une fenêtre sur l’évolution de l’apprentissage

Les chercheurs ont découvert que les méduses-boîtes, connues pour leur système visuel complexe, possèdent également la capacité d’apprendre. Ces créatures sans cervelle contrôlent leur corps grâce à un réseau distribué de neurones, et comprendre leurs capacités cognitives pourrait fournir un aperçu de l’évolution de l’apprentissage.

L’étude de l’apprentissage dans les boîtes gelées représentait un défi pour les scientifiques, car ils devaient trouver un comportement pouvant être entraîné en laboratoire. Les chercheurs, dirigés par le biologiste Anders Garm de l'Université de Copenhague, ont décidé de se concentrer sur le mouvement de volte-face rapide que les gelées de boîte exécutent lorsqu'elles s'approchent des racines des mangroves. Le contraste entre les racines sombres et l’eau pâle peut changer en raison des conditions troubles, ce qui rend difficile pour les gelées de mesurer la distance jusqu’aux racines.

Pour tester si les boîtes gelées pouvaient apprendre à reconnaître et à éviter les collisions avec les racines, les chercheurs ont créé des seaux avec une alternance de rayures sombres et claires représentant les racines et l'eau. Lorsque les rayures présentaient un contraste élevé, les gelées en boîte ne coulaient jamais dans les parois du seau. Cependant, avec moins de contraste, les gelées ont commencé à entrer en collision. Après quelques collisions, les gelées-boîtes ont changé de comportement, nageant plus loin du motif sur les murs et augmentant le nombre de fois qu'elles effectuaient la manœuvre de volte-face.

Dans d’autres expériences, les chercheurs ont retiré les neurones visuels de la méduse-boîte et les ont observés dans une assiette. Les cellules ont vu des images rayées tout en recevant une petite impulsion électrique pour simuler une collision. En quelques minutes, les cellules ont commencé à signaler à la méduse de se retourner.

Les chercheurs non impliqués dans l'étude ont salué les résultats et les ont considérés comme une avancée significative dans la compréhension des origines de l'apprentissage chez les cnidaires, qui comprennent les anémones de mer, les hydres et les méduses.

Les futures études visent à identifier les cellules spécifiques responsables des capacités d'apprentissage des méduses-boîtes et à examiner les changements moléculaires qui se produisent dans ces cellules à mesure qu'elles intègrent de nouvelles informations. Cette recherche pourrait permettre de déterminer si la capacité d’apprendre est universelle parmi les cellules nerveuses, quelle que soit leur présence dans une structure cérébrale centralisée.

– Définition des cnidaires : Groupe d’animaux comprenant les anémones de mer, les hydres et les méduses.

