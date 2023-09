Des capacités d’apprentissage étonnantes trouvées chez les méduses-boîtes des Caraïbes

By

Une nouvelle étude publiée dans la revue « Current Biology » a révélé que les méduses-boîtes des Caraïbes possèdent une remarquable capacité d'apprentissage rapide et de rétention d'informations, malgré l'absence d'un cerveau centralisé. Ces méduses, dotées de seulement un millier de cellules nerveuses, peuvent surmonter les obstacles grâce à un apprentissage associatif, à l’instar des organismes dotés d’un cerveau centralisé comme les humains et les rongeurs.

Les résultats remettent en question la croyance antérieure selon laquelle l’apprentissage avancé nécessite un cerveau centralisé, fournissant ainsi un aperçu des origines évolutives de l’apprentissage et de la mémoire. Les méduses-boîtes des Caraïbes ont un corps en forme de cloche et s'appuient sur leur vision complexe, composée de 24 yeux, pour manœuvrer dans les eaux troubles et éviter les racines des arbres sous-marins pendant la chasse.

Pour tester les capacités d'apprentissage des méduses, les scientifiques ont créé un aquarium circulaire avec une alternance de rayures grises et blanches pour imiter leur habitat naturel. Les rayures grises ressemblaient à des racines lointaines de mangrove. Au cours de l’expérience, les méduses ont d’abord nagé près des rayures lointaines perçues, entrant fréquemment en collision avec elles. Cependant, au fil du temps, leur comportement s’est considérablement transformé.

Vers la fin de l’expérience, les chercheurs ont observé un changement notable de comportement. La méduse a augmenté sa distance par rapport à la paroi du réservoir d'environ 50 %, a quadruplé le nombre de pivots réussis pour éviter les collisions et a réduit de moitié ses contacts avec la paroi. Le premier auteur de l'étude, Jan Bielecki, a déclaré que les méduses avaient appris à associer les stimuli et à éviter les obstacles, améliorant ainsi leurs performances dans tous les paramètres mesurés.

Le succès de l’expérience peut être attribué à la création d’un environnement qui ressemble beaucoup à l’habitat naturel des méduses à l’état sauvage. Le Dr Anders Garm, un autre chercheur impliqué dans l'étude, a déclaré que même si cette étude ne trouve pas de remède contre la démence, elle jette les bases d'une meilleure compréhension de la maladie et du développement potentiel de contre-mesures.

En conclusion, l’étude sur les méduses-boîtes des Caraïbes met en évidence leurs étonnantes capacités d’apprentissage malgré l’absence d’un cerveau centralisé. Les résultats ont des implications significatives pour notre compréhension de l’apprentissage et de la mémoire et ouvrent de nouvelles possibilités pour étudier les troubles neurologiques chez l’homme.

Sources:

– 'Apprentissage associatif chez la méduse-boîte Tripedalia cystophora', Current Biology

- CNN

- L'indépendant