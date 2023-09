Les méduses remettent en question les croyances traditionnelles sur les capacités d'apprentissage

Les méduses, malgré leur manque de cerveau centralisé, présentent des capacités d'apprentissage avancées similaires à celles des humains et d'autres organismes complexes, remettant en question les croyances traditionnelles sur les processus d'apprentissage neuronal. Dans une étude récente publiée dans Current Biology, des scientifiques ont entraîné des méduses-boîtes des Caraïbes (Tripedalia cystophora) à apprendre à repérer et à éviter les obstacles, démontrant que ces créatures apparemment simples peuvent acquérir la capacité d'éviter les obstacles grâce à l'apprentissage associatif.

Les méduses-boîtes des Caraïbes, pas plus grosses qu'un ongle, possèdent un système visuel complexe avec 24 yeux intégrés dans leur corps en forme de cloche. Ils utilisent leur vision pour naviguer dans les eaux troubles et échapper aux racines des arbres sous-marins pour attraper des proies. En observant les méduses dans un environnement d’apprentissage simulé – un réservoir circulaire orné de rayures grises et blanches – les chercheurs ont découvert que les méduses amélioraient leurs compétences de navigation au fil du temps. Ils ont augmenté leur distance moyenne au mur, quadruplé le nombre de pivots réussis pour éviter les collisions et réduit le contact avec le mur.

Les chercheurs ont également étudié le processus sous-jacent à l’apprentissage associatif des méduses. Ils ont isolé les centres sensoriels visuels de la méduse appelés rhopalia, qui abritent six yeux et contrôlent les mouvements pulsés de la méduse. En entraînant les rhopalia avec une faible stimulation électrique à l’approche des barres grises, les chercheurs ont découvert que la structure commençait à générer des signaux d’évitement d’obstacles en réponse aux barres gris clair. Cela a montré que la combinaison de stimuli visuels et mécaniques est nécessaire à l’apprentissage associatif chez les méduses et que la rhopalia sert de centre d’apprentissage.

L’étude remet en question les notions antérieures selon lesquelles l’apprentissage avancé nécessite un cerveau centralisé et met en lumière les racines évolutives de l’apprentissage et de la mémoire. Les chercheurs prévoient d’étudier plus en détail les interactions cellulaires du système nerveux des méduses afin de comprendre les mécanismes à l’origine de la formation de la mémoire. Comprendre les capacités d'apprentissage, même des systèmes nerveux les plus simples, peut fournir un aperçu des mécanismes cellulaires fondamentaux qui ont pu évoluer au début de l'histoire du système nerveux.

Sources:

– Current Biology : revue scientifique à comité de lecture publiée par Cell Press, couvrant divers aspects de la biologie.

– L’étude : « Apprentissage associatif chez la méduse boîte Tripedalia Cystophora » publiée dans Current Biology.