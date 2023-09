Les méduses-boîtes peuvent apprendre sans cerveau central, selon une étude

By

Une nouvelle étude a révélé que les méduses-boîtes, connues pour transporter l'un des venins les plus mortels au monde, possèdent une capacité surprenante à apprendre des expériences passées sans avoir de cerveau central. Des recherches antérieures suggéraient que l’apprentissage avancé nécessitait un cerveau centralisé, mais cette étude remet en question cette notion et met en lumière les racines évolutives de l’apprentissage et de la mémoire.

La recherche, menée par des scientifiques de l’Université de Copenhague au Danemark, s’est concentrée sur les méduses-boîtes des Caraïbes. Bien qu’elles n’aient qu’un millier de cellules nerveuses et pas de cerveau, ces gelées ont été entraînées à repérer et à éviter les obstacles grâce à l’apprentissage associatif.

L'apprentissage associatif consiste à établir des liens mentaux entre les stimulations sensorielles et les comportements. Ce processus est couramment observé dans les organismes dotés d’un cerveau centralisé, tels que les humains et les rongeurs. Cependant, l’étude a révélé que les méduses-boîtes peuvent également acquérir cette capacité.

Les chercheurs ont mis en place une expérience dans laquelle ils ont observé le comportement de méduses naviguant dans un réservoir conçu pour imiter leur habitat naturel. Au début, les méduses se heurtaient fréquemment à des rayures grises représentant des racines lointaines de mangrove. Cependant, au fil du temps, ils ont appris à éviter ces obstacles, augmentant ainsi leur distance par rapport au mur et réduisant les collisions.

Selon l'auteur principal de l'étude, Anders Garm, les méduses-boîtes peuvent apprendre grâce à des stimuli visuels et mécaniques. Bien qu’ils possèdent beaucoup moins de cellules nerveuses que les humains, ils peuvent relier diverses impressions sensorielles pour tirer des leçons de leur expérience.

Les résultats de cette étude remettent en question les hypothèses antérieures sur les capacités d’apprentissage des méduses. Les chercheurs pensaient autrefois que les méduses ne pouvaient s’engager que dans des formes d’apprentissage simples, telles que l’accoutumance. Cependant, cette recherche suggère qu’ils possèdent une capacité plus raffinée à apprendre, à mémoriser et à modifier leur comportement.

En étudiant le mécanisme d'apprentissage chez les méduses, les scientifiques espèrent mieux comprendre la mémoire, ce qui pourrait avoir des implications sur des troubles tels que la démence. Bien que cette étude ne prétende pas trouver un remède à la démence, elle fournit des informations qui pourraient contribuer aux progrès futurs dans la compréhension et potentiellement dans la lutte contre la maladie.

