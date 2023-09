Composants de cellules cérébrales remontant aux mers anciennes

By

Une étude récente menée par des experts du Centre de régulation génomique a découvert que des composants de cellules cérébrales étaient présents dans les mers peu profondes il y a environ 800 millions d'années. Grâce à l’examen des placozoaires, de minuscules animaux marins, les chercheurs ont acquis une meilleure compréhension du parcours évolutif des neurones.

Les placozoaires, qui ont à peu près la taille d'un gros grain de sable, vivent dans des eaux chaudes et peu profondes et survivent en se nourrissant d'algues et de microbes. Malgré l'absence d'organes ou de parties distinctes du corps, les placozoaires sont considérés comme l'une des cinq principales lignées animales, aux côtés des cténophores, des éponges, des cnidaires et des bilatériens.

Les cellules peptidergiques, qui libèrent des peptides qui dirigent leur alimentation et leurs mouvements, sont au cœur de l’existence des placozoaires. L’étude a utilisé des analyses moléculaires et informatiques pour créer des « atlas cellulaires » afin de comprendre l’évolution et la fonction de ces cellules. Il a été découvert que ces cellules peptidergiques servaient de précurseurs aux neurones modernes.

Les chercheurs ont découvert un réseau complexe de types de cellules « intermédiaires » qui relient les neuf principaux types de cellules chez les placozoaires. De plus, les cellules peptidergiques, distinctes des autres cellules, présentaient une similitude surprenante avec les neurones apparus des millions d’années plus tard dans des organismes plus avancés. Cette ressemblance unique avec les neurones n’a pas été observée chez les espèces à ramification précoce comme les éponges ou les cténophores.

L'étude a révélé trois parallèles notables entre les cellules peptidergiques et les neurones. Premièrement, les cellules placozoaires se différencient d’une manière similaire à la neurogenèse observée chez les cnidaires et les bilatériens. Deuxièmement, ces cellules possèdent de nombreux composants de l'extrémité de messagerie d'un neurone, mais n'ont pas les attributs d'un véritable neurone, comme la transmission des signaux électriques. Enfin, l’apprentissage profond a révélé que ces cellules communiquent via des GPCR initiés par des neuropeptides, reflétant la communication neuronale.

En mettant en évidence la chronologie de l’évolution, la recherche indique que les composants fondamentaux des neurones prenaient forme dans les mers anciennes il y a 800 millions d’années. Environ un siècle après l'apparition de leurs ancêtres, les cellules peptidergiques des placozoaires ont probablement évolué pour posséder des caractéristiques essentielles aux neurones, telles que des canaux ioniques et des échafaudages post-synaptiques.

Alors que l’on estime que le premier neurone moderne est apparu il y a environ 650 millions d’années, il existe des cellules de type neuronal dans les cténophores présentant des caractéristiques distinctes, soulevant des questions sur la trajectoire évolutive des neurones. Les auteurs de l'étude soulignent la nécessité de poursuivre les recherches pour répondre à ces questions ouvertes et mieux comprendre les voies évolutives des neurones et d'autres types de cellules.

À mesure que le séquençage génomique continue de progresser, on s’attend à ce que les secrets cachés par des animaux modèles non traditionnels comme les placozoaires, les cténophores et les éponges soient progressivement dévoilés, éclairant ainsi davantage l’histoire évolutive de la vie.

