Un chirurgien exhorte les parents à ne pas acheter de stylos laser comme jouets après qu'un garçon ait subi des lésions oculaires permanentes

Un ophtalmologiste pédiatrique consultant supplie les parents de ne pas laisser leurs enfants jouer avec des stylos laser comme jouets, à la suite d'un cas où un garçon de 11 ans a subi des lésions oculaires permanentes. Le garçon, connu sous le nom de Harry, a perdu sa vision centrale plus tôt cette année et les tests ont montré d'importants dommages à sa rétine. Il reçoit désormais des injections mensuelles, mais sa vision pourrait ne jamais revenir complètement.

Aabgina Shafi, la chirurgienne traitant Harry, a révélé que quatre autres enfants du Yorkshire subissent actuellement un traitement pour des dommages similaires causés par des stylos laser. Mlle Shafi a souligné que les dommages infligés par ces appareils pourraient entraîner la cécité ou d'autres blessures irréversibles, nécessitant une surveillance à vie. Bien qu'il soit illégal d'orienter un laser vers un véhicule en mouvement, il est légal de vendre et de posséder des stylos laser au Royaume-Uni.

Mme Shafi a expliqué que de nombreux stylos laser disponibles sur le marché ne sont pas conformes aux normes de sécurité de l'UE, certains dépassant la puissance indiquée. Elle a averti que même si les enfants aiment utiliser ces stylos pour faire éclater des ballons, les pointer vers les yeux peut entraîner de graves dommages.

Les parents d'Harry ont découvert la cause des dégâts après l'avoir emmené chez un opticien. Les tests ont révélé des dommages causés par les UV et c'est à ce moment-là que sa mère a rappelé qu'il était en possession d'un stylo laser. En plus de la blessure à l'œil droit, les tests ont montré des lésions à l'œil gauche, même si sa vision n'est actuellement pas affectée.

La mère de Harry, qui avait acheté le stylo laser en ligne, a exprimé ses regrets et a exhorté les autres parents à ne pas commettre la même erreur. Elle a souligné l'impact potentiel à long terme sur la vie de son fils, notamment sur ses perspectives de carrière et sa capacité à conduire.

L'affaire rappelle aux parents d'être vigilants lorsqu'ils achètent des jouets pour leurs enfants. Les stylos laser peuvent sembler inoffensifs, mais ils peuvent avoir de graves conséquences s’ils sont mal utilisés. Il est crucial que les fabricants et les consommateurs donnent la priorité à la sécurité et veillent à ce que les produits répondent aux normes nécessaires.

