La Fondation Bourne améliore son installation de résonance magnétique nucléaire pour une recherche de pointe

La Fondation Bourne a apporté une contribution significative à l'Institute for Glycomics, aboutissant à la création de l'installation de spectroscopie de résonance magnétique nucléaire (RMN) de pointe de la Fondation Bourne. Cette installation a été reconstruite et dispose désormais des instruments RMN les plus récents au monde. Le point culminant de l'installation est le nouveau spectromètre RMN 600 MHz doté d'une cryosonde QCI-F, le premier du genre en Australie.

Avec l'ajout du nouveau spectromètre, l'installation abrite désormais trois spectromètres RMN, offrant une capacité suffisante pour le criblage à haut débit des échantillons. La cryosonde QCI-F, avec ses capacités améliorées en RMN du fluor 19, ouvre de nouvelles possibilités dans le domaine de la découverte de médicaments. Cette avancée est particulièrement précieuse dans la mesure où le fluor devient de plus en plus important dans le développement de nouveaux médicaments.

L'installation améliorée offre aux chercheurs la possibilité de collaborer avec des cliniciens pour obtenir des profils métabolomiques d'échantillons de sang, de sérum et d'urine. Cette collaboration est très prometteuse pour la découverte de biomarqueurs, le diagnostic précoce, le dépistage de médicaments et diverses autres applications médicales.

La spectroscopie RMN joue un rôle central dans l'analyse de la structure, de la dynamique et de l'environnement chimique des atomes et des molécules. Le professeur agrégé Thomas Haselhorst, expert en spectroscopie RMN, souligne l'importance de cette technologie pour comprendre les interactions cruciales et développer des médicaments anticancéreux et antiviraux révolutionnaires. Il fournit des informations précieuses sur l’interaction de petits ligands, tels que les glycanes, avec des protéines cibles, des cellules, des virus, des bactéries et des parasites.

Le soutien généreux de la Fondation Bourne souligne son engagement à faire progresser les découvertes médicales et la santé mondiale. Il s'agit d'un hommage mérité à leur fondateur, M. Arthur Bourne, dont l'esprit entrepreneurial et l'engagement envers le progrès ont laissé un impact durable sur le domaine de la recherche.

L'ouverture officielle de l'installation RMN de la Fondation Bourne s'est déroulée en présence de personnalités éminentes de la communauté scientifique, notamment le professeur Mark von Itzstein AO, directeur de l'Institute for Glycomics, M. Marcus Ward, vice-président (avancement) de l'Université Griffith, et M. Sid Catlin, directeur de la Fondation Bourne. Cette occasion a marqué le début d'un chapitre passionnant dans la quête de l'Institut en matière de développement de médicaments révolutionnaires et de succès de vaccins.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que la spectroscopie RMN ?

La spectroscopie RMN est une technique analytique puissante utilisée pour étudier la structure, la dynamique et les caractéristiques chimiques des atomes et des molécules. Il fournit des informations précieuses sur un large éventail d’applications, notamment la découverte de médicaments, la science des matériaux et la recherche médicale.

Comment le Bourne Foundation NMR Facility profite-t-il aux chercheurs ?

L’installation RMN de la Fondation Bourne offre des instruments de pointe et une capacité accrue pour le criblage à haut débit des échantillons. Les chercheurs peuvent collaborer avec des cliniciens pour obtenir des profils métabolomiques cruciaux pour la découverte de biomarqueurs et les applications médicales, accélérant ainsi les progrès dans le développement et le diagnostic de médicaments.

Qui a financé l’installation RMN de la Fondation Bourne ?

La Fondation Bourne, un précieux partisan de l'Institute for Glycomics, a financé la création de l'établissement. Cette contribution a été faite à la mémoire du fondateur de la fondation, M. Arthur Bourne, passionné par l'avancement des découvertes médicales et l'amélioration de la santé mondiale.

Quelles sont les applications émergentes de la RMN du fluor 19 ?

La RMN du fluor 19 est un domaine émergent qui recèle un immense potentiel en matière de découverte de médicaments. Il permet aux chercheurs d’obtenir des informations détaillées sur les composés contenant du fluor, fournissant ainsi des informations cruciales pour le développement de nouveaux médicaments et thérapies.

Comment la spectroscopie RMN contribue-t-elle à l’étude des interactions moléculaires ?

La spectroscopie RMN permet aux chercheurs d'analyser l'interaction entre de petits ligands, tels que les glycanes, et leurs protéines, cellules, virus, bactéries et parasites cibles. En comprenant ces interactions au niveau moléculaire, les scientifiques peuvent développer des traitements ciblés et efficaces contre des maladies telles que le cancer et les infections virales.

Où puis-je trouver plus d’informations sur la spectroscopie par résonance magnétique ?

Pour des informations détaillées sur la spectroscopie par résonance magnétique, vous pouvez visiter [URL source]. Cette ressource fournit un aperçu complet de la technologie et de ses applications dans divers domaines.

Existe-t-il un calendrier documentant la rénovation des installations ?

Oui, le Dr Catherine Tindal, responsable des opérations techniques à l'Institute for Glycomics, a documenté le calendrier de la rénovation des installations. Vous pouvez afficher la chronologie [URL source]. Cette chronologie offre un aperçu du processus de rénovation et met en évidence les efforts déployés pour créer l'installation NMR de pointe de la Fondation Bourne.