Livraison cométaire : les origines possibles des éléments constitutifs de la vie au-delà de la Terre

La question de savoir comment les éléments moléculaires de la vie sont parvenus jusqu’à la Terre fascine depuis longtemps les scientifiques. Bien qu’il existe plusieurs théories, celle qui a retenu l’attention est celle selon laquelle les comètes auraient pu jouer un rôle crucial dans la fourniture de ces composants essentiels. Aujourd’hui, un groupe de chercheurs de l’Université de Cambridge a fourni de nouvelles informations sur la manière dont les comètes pourraient transporter des éléments de base similaires vers d’autres planètes de notre galaxie.

Pour que les comètes transportent efficacement la matière organique, elles doivent se déplacer à des vitesses relativement lentes, inférieures à 15 kilomètres par seconde. À des vitesses plus élevées, la température et la vitesse de l'impact provoqueraient la rupture des molécules vitales, les rendant inutiles à l'origine de la vie. Ainsi, l’environnement le plus propice au déplacement des comètes à la vitesse optimale se trouve dans les systèmes « pois dans une cosse », où les planètes orbitent étroitement ensemble. Dans de tels systèmes, une comète pourrait essentiellement passer d’une orbite de planète à une autre, réduisant ainsi sa vitesse.

Une fois que la comète atteint une vitesse suffisamment lente, elle s’écrase sur la surface d’une planète, libérant des molécules intactes considérées comme les précurseurs de la vie. Les chercheurs, dont l’étude a été publiée dans les Actes de la Royal Society A, suggèrent que si l’apport cométaire est effectivement important pour les origines de la vie, ces systèmes « petits pois dans une cosse » seraient des endroits prometteurs pour rechercher la vie au-delà de notre système solaire. .

Il a été découvert que les comètes contiennent un large éventail d’éléments constitutifs de la vie, souvent appelés molécules prébiotiques. Par exemple, l’analyse d’échantillons de l’astéroïde Ryugu en 2022 a révélé la présence d’acides aminés intacts et de vitamine B3. Les comètes abritent également des quantités substantielles de cyanure d’hydrogène (HCN), une autre molécule prébiotique essentielle. Les solides liaisons carbone-azote du HCN le rendent résistant aux températures élevées, augmentant ainsi ses chances de survivre à l’entrée atmosphérique et de rester intact.

"Notre compréhension des atmosphères des exoplanètes continue d'évoluer, ce qui nous a conduit à explorer la possibilité de transport de molécules complexes via des comètes vers ces planètes", a déclaré Richard Anslow, premier auteur de l'étude et chercheur à l'Institut d'astronomie de Cambridge. "Il est concevable que les molécules responsables du redémarrage de la vie sur Terre proviennent de comètes", a ajouté Anslow.

QFP

Q : Quelle est la théorie proposant le rôle des comètes dans la fourniture des éléments constitutifs de la vie ?

R : La théorie suggère que les comètes auraient pu transporter de la matière organique, ou les éléments moléculaires constitutifs de la vie, vers la Terre.

Q : Quelle est la vitesse optimale à laquelle les comètes délivrent des molécules intactes ?

R : Pour garantir que les molécules survivent à l’impact, les comètes doivent se déplacer à des vitesses inférieures à 15 kilomètres par seconde.

Q : Comment les comètes peuvent-elles atteindre la vitesse nécessaire pour une livraison réussie ?

R : Les comètes peuvent atteindre la vitesse optimale en se déplaçant dans des systèmes « pois dans une cosse », où les planètes orbitent étroitement ensemble. Dans de tels systèmes, les comètes peuvent passer d’une orbite de planète à une autre, ce qui les ralentit efficacement.

Q : Pourquoi les systèmes « petits pois dans une cosse » sont-ils considérés comme prometteurs pour la recherche de la vie ?

R : Si la transmission cométaire est cruciale pour les origines de la vie, les planètes situées dans les systèmes « petits pois dans une cosse » seraient des cibles favorables pour la recherche de vie extraterrestre.

Q : Quelles molécules prébiotiques ont été trouvées dans les comètes ?

R : Les comètes sont connues pour contenir une variété de molécules prébiotiques, notamment des acides aminés, de la vitamine B3 et du cyanure d'hydrogène (HCN).

