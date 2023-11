Les comètes rebondissantes pourraient-elles semer la vie sur d’autres planètes ?

By

De nouvelles recherches suggèrent que les comètes rebondissantes pourraient fournir les éléments constitutifs de la vie à d’autres planètes de la galaxie. Alors que la théorie selon laquelle les comètes livrent sur Terre du matériel moléculaire nécessaire à la vie est bien établie, des scientifiques de l’Université de Cambridge ont maintenant montré comment ce processus pourrait également se produire sur d’autres planètes.

L'auteur principal de l'étude, Richard Anslow, explique qu'à mesure que nous en apprenons davantage sur les atmosphères des exoplanètes, il est possible de déterminer si des molécules complexes peuvent également être délivrées par les comètes. Tout comme les comètes auraient pu apporter les molécules qui ont conduit à la vie sur Terre, il pourrait en être de même pour les planètes dispersées dans la galaxie.

Pour que les comètes puissent livrer efficacement de la matière organique, elles doivent se déplacer à des vitesses relativement lentes, inférieures à 15 kilomètres par seconde. Plus vite, les molécules essentielles ne survivraient pas à l’impact car la température et la vitesse les briseraient.

Les scientifiques suggèrent que les systèmes les plus probables dans lesquels les comètes peuvent se déplacer à la bonne vitesse sont les systèmes de pois dans une cosse, où un groupe de planètes orbitent étroitement ensemble. Dans de tels systèmes, les comètes pourraient passer ou rebondir d’une orbite d’une planète à une autre, ralentissant ainsi leur vitesse. Si la comète se déplace suffisamment lentement, elle pourrait s'écraser sur la surface d'une planète, libérant ainsi des molécules intactes considérées comme les précurseurs de la vie.

Les chercheurs identifient ces systèmes comme des emplacements potentiels où rechercher la vie en dehors de notre système solaire. On sait que les comètes transportent une gamme de molécules prébiotiques, notamment des acides aminés, de la vitamine B3 et du cyanure d'hydrogène (HCN). La durabilité du HCN aux températures élevées le rend capable de survivre à l’entrée atmosphérique et de rester intact.

À l’aide de techniques de modélisation mathématique, les chercheurs ont déterminé que les comètes peuvent délivrer des molécules précurseurs pour la vie dans des scénarios spécifiques. Ils ont découvert que pour les planètes en orbite autour d’une étoile similaire à notre soleil, la planète doit avoir une faible masse et être en orbite proche des autres planètes du système. Les planètes proches sur des orbites rapprochées sont particulièrement cruciales pour les planètes autour d’étoiles de faible masse, où les vitesses sont plus élevées.

Les résultats de cette étude pourraient s’avérer utiles dans la recherche de la vie au-delà de notre système solaire. En identifiant le type de systèmes qui facilitent la délivrance de molécules organiques, les scientifiques peuvent concentrer leurs efforts sur l’étude de planètes possédant des caractéristiques similaires. Cette approche combine les progrès de l’astronomie et de la chimie pour répondre à des questions fondamentales sur les origines de la vie.

QFP

Q: Comment les comètes pourraient-elles fournir des éléments constitutifs de la vie à d’autres planètes ?

A: Des comètes se déplaçant à faible vitesse pourraient s'écraser sur la surface d'une planète, libérant des molécules intactes considérées comme des précurseurs de la vie.

Q: Quels types de systèmes permettent aux comètes de livrer de la matière organique ?

A: Les systèmes de pois dans une cosse, où un groupe de planètes orbitent étroitement ensemble, sont les systèmes les plus susceptibles pour que les comètes se déplacent à la bonne vitesse.

Q: Quelles molécules transportées par les comètes sont importantes pour l’émergence de la vie ?

A: On sait que les comètes contiennent des molécules prébiotiques telles que des acides aminés, de la vitamine B3 et du cyanure d'hydrogène (HCN).