L'impact du changement climatique sur la période de feuillage et de floraison

Les jardins botaniques de Glasnevin, à Dublin, participent depuis les années 1970 à une expérience à l'échelle européenne visant à étudier les effets du changement climatique sur le moment de la croissance de la végétation. Les jardins surveillent le feuillage, la floraison et la chute des arbres clonés et des arbustes ligneux tels que les peupliers, les hêtres, les cerisiers et les groseilliers à fleurs. Ces plantes provenaient de jardins botaniques allemands et étaient envoyées dans divers endroits d’Europe. En enregistrant le moment de l’émergence des feuilles et de l’apparition des fleurs, les chercheurs peuvent évaluer l’impact du climat sur ces plantes phénologiques.

Selon Matthew Jebb, directeur des jardins botaniques, la nature à long terme du projet permet aux chercheurs de tracer les changements dans l'arrivée des saisons au fil du temps. Les données collectées sur des plantes identiques poussant à travers l’Europe sont plus efficaces pour comprendre le changement climatique que les données collectées à partir d’un seul endroit. Le projet a révélé que le feuillage printanier a été avancé d'environ trois semaines en Europe, ce qui montre l'impact du changement climatique. Jebb souligne qu'en moyenne, les plantes se déplacent de quatre kilomètres par an vers le nord en raison du changement climatique.

Ce changement dans la période de feuillage et de floraison a des implications significatives sur la relation entre les plantes et leur environnement. Un feuillage et une floraison plus précoces pourraient perturber l’équilibre entre les plantes, les pollinisateurs et d’autres organismes qui dépendent des fleurs. On craint qu’il n’y ait un point de bascule où les écosystèmes cesseraient de fonctionner correctement, ce qui limiterait la capacité des espèces à se propager. Jebb souligne l'importance de protéger les feuillus matures, qui captent de grandes quantités de carbone et sont vitaux pour l'environnement.

Les résultats de ce projet en cours soulignent la nécessité de poursuivre les recherches et les efforts de conservation pour comprendre et atténuer les effets du changement climatique sur les écosystèmes végétaux.

