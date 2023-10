Le rôle des forêts boréales et tempérées dans la séquestration du carbone

Grâce à une méthode d'analyse révolutionnaire des images satellite, une équipe de recherche internationale a réussi à cartographier les changements annuels de la biomasse forestière mondiale entre 2010 et 2019. L'étude, coordonnée par le Commissariat aux énergies alternatives et à l'énergie atomique (CEA) et l'INRAE, s'est concentrée sur l'identification des principaux puits de carbone dans différents biomes forestiers.

Les chercheurs ont découvert que les forêts boréales et tempérées sont devenues les principaux puits de carbone mondiaux, absorbant des quantités importantes de dioxyde de carbone. En revanche, les forêts tropicales, qui ont été soumises à la déforestation, aux incendies et à la sécheresse, sont presque neutres en carbone. Ces résultats, publiés dans la revue Nature Geoscience, soulignent l'importance de prendre en compte les jeunes forêts et la dégradation des forêts dans les modèles prédictifs de puits de carbone afin de développer des stratégies d'atténuation du changement climatique plus efficaces.

La séquestration du carbone, obtenue grâce à l’augmentation de la biomasse végétale, joue un rôle essentiel dans l’atténuation du changement climatique. Le bilan du carbone de la biomasse est déterminé par des facteurs tels que la croissance des plantes, l’expansion du couvert forestier, la récolte, la déforestation, la dégradation, la mortalité des arbres et les perturbations naturelles. La surveillance des changements dans les stocks de carbone de la biomasse au fil du temps est cruciale pour comprendre et prévoir les impacts du changement climatique et des activités humaines sur les écosystèmes, permettant ainsi l'élaboration de politiques efficaces d'atténuation du changement climatique.

Pour obtenir des données sur la végétation, les chercheurs ont utilisé le satellite SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity), en utilisant spécifiquement la méthode de profondeur optique de végétation en bande L (L-VOD). Cette approche unique a permis d’estimer les stocks moyens de carbone aérien à l’échelle mondiale. Cependant, l’application généralisée de la L-VOD présente des limites en raison des interférences radioélectriques provenant des activités humaines et de la sensibilité à la teneur en eau végétative.

Pour relever ces défis, l'équipe de recherche a développé un double filtre intégrant des techniques de décomposition temporelle du signal afin de minimiser les effets d'interférence. Ils ont utilisé des données sur la biomasse aérienne et une carte mondiale du rapport de la biomasse aérienne et souterraine pour calculer la distribution spatiale et temporelle du carbone total de la biomasse vivante dans les écosystèmes terrestres de 2010 à 2019.

Les résultats ont montré que les stocks de carbone de la biomasse terrestre ont augmenté d'environ 500 millions de tonnes par an entre 2010 et 2019. Les forêts boréales et tempérées sont devenues les principaux contributeurs au puits de carbone mondial, tandis que les forêts tropicales sont devenues de petites sources de carbone en raison de la déforestation et de la mortalité des arbres. causée par la sécheresse. Les résultats ont également souligné l’importance de l’âge des forêts, les forêts tropicales anciennes étant presque neutres en carbone, tandis que les forêts tempérées et boréales jeunes et d’âge moyen constituent les plus grands puits de carbone.

Ces résultats remettent en question les modèles de prévision existants qui supposent que toutes les forêts anciennes sont d’importants puits de carbone et ne tiennent pas compte de l’impact de la dégradation forestière et de la déforestation sur les forêts tropicales. Comprendre la dynamique des puits de carbone à l’échelle mondiale nécessite de prendre en compte l’âge et la dégradation des forêts. Ces connaissances peuvent éclairer l’élaboration de politiques d’atténuation du changement climatique plus efficaces.

