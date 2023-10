Les forêts tropicales ne sont pas les seuls puits de carbone importants, selon une nouvelle étude

Une étude récente menée par une équipe de recherche internationale a révélé que si les forêts tropicales ont longtemps été considérées comme d’importants puits de carbone, les forêts boréales et tempérées sont tout aussi cruciales, sinon plus. L’équipe, dirigée par le Commissariat français aux énergies alternatives et à l’énergie atomique, a cartographié les changements annuels de la biomasse forestière mondiale de 2010 à 2019.

Les résultats révèlent que les forêts tropicales, bien que plus anciennes, ont été considérablement réduites en raison de la déforestation, des incendies de forêt et des sécheresses, ce qui signifie que leur neutralité carbone a été compromise. Au lieu de cela, les jeunes forêts boréales jouent un rôle de plus en plus vital dans les stratégies d’atténuation du changement climatique. À mesure que la biomasse végétale de ces forêts augmente, elles contribuent à une séquestration plus efficace du carbone.

Le bilan carbone de la biomasse est déterminé par les gains résultant de la croissance des plantes et de l’augmentation de la couverture forestière, ainsi que par les pertes résultant de la récolte, de la déforestation, de la dégradation, de la mortalité des arbres et des perturbations naturelles. La surveillance des changements dans les stocks de carbone de la biomasse au fil du temps est essentielle pour mieux comprendre les effets du changement climatique et des activités humaines sur les écosystèmes, ainsi que pour éclairer les politiques d'atténuation du changement climatique.

Les chercheurs ont utilisé des données sur la biomasse aérienne pour calculer les stocks mondiaux de carbone de la biomasse et leur répartition de 2010 à 2019. Les résultats indiquent que les stocks de carbone de la biomasse terrestre ont augmenté d'environ 500 millions de tonnes de carbone par an au cours de la période étudiée. Les forêts boréales et tempérées ont été identifiées comme les principaux contributeurs au puits de carbone mondial, tandis que les forêts tropicales sont devenues de petites sources de carbone en raison de la déforestation et de la mortalité des arbres induite par la sécheresse.

Des études antérieures ont montré que les forêts tropicales perdent leur capacité à stocker efficacement le carbone. Cependant, les recherches suggèrent également que la restauration de ces forêts peut améliorer leur capacité de puits de carbone. Actuellement, les forêts tropicales anciennes, avec un âge moyen des arbres dépassant 140 ans, sont presque neutres en carbone. En revanche, les forêts tempérées et boréales, où les arbres sont âgés de 50 ans ou moins, sont devenues les plus grands puits de carbone au monde.

Ces nouveaux résultats remettent en question les modèles de prévision existants qui considèrent toutes les forêts anciennes comme d’importants puits de carbone. L'importance de la démographie forestière et l'impact de la déforestation et de la dégradation sur les forêts tropicales, qui connaissent une perte de biomasse, n'ont pas été suffisamment pris en compte.

Les résultats de cette étude peuvent jouer un rôle crucial dans la prévision de la dynamique future des puits de carbone et dans l’élaboration des politiques d’atténuation du changement climatique. En comprenant le potentiel de stockage de carbone des différents types de forêts, les décideurs politiques peuvent élaborer des stratégies plus efficaces pour lutter contre le changement climatique.

