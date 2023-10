Des géologues du MIT étudient les modèles acoustiques des roches pour comprendre la croûte terrestre

Les géologues du MIT ont étudié les modèles acoustiques émis par les roches pour mieux comprendre la croûte terrestre. En soumettant des échantillons de marbre à diverses pressions, l’équipe a découvert que les roches émettaient des « boums » graves à basse pression et des crépitements plus aigus à des pressions plus élevées. Ces modèles acoustiques peuvent donner un aperçu des types de fissures et de défauts qui se produisent dans la croûte terrestre à différentes profondeurs. Ces informations peuvent ensuite être utilisées pour identifier les régions instables susceptibles de provoquer des tremblements de terre ou des éruptions volcaniques. La recherche pourrait également contribuer au forage d’énergie géothermique renouvelable.

La croûte terrestre est composée de roches de résistance et de stabilité variables. Les roches proches de la surface sont généralement plus fragiles et se fracturent facilement, tandis que les roches situées à de plus grandes profondeurs sont plus ductiles et sujettes à l'écoulement. La transition entre ces deux états, connue sous le nom de « transition fragile à ductile », est importante pour comprendre la force de la lithosphère et savoir où de grands tremblements de terre sont susceptibles de se produire. Cependant, cette transition n’est pas bien comprise.

Pour étudier la résistance et la stabilité des roches, l’équipe a examiné des défauts microscopiques tels que des fissures et des pores. Ces défauts peuvent influencer si une roche est fragile ou ductile. Pour observer ces défauts, l’équipe a utilisé des ondes ultrasonores à hautes fréquences. Les ondes ultrasonores rebondissaient, vibraient et se reflétaient sur les fissures et crevasses microscopiques des roches, révélant des informations sur leur configuration.

Dans leurs expériences, l'équipe a testé des cylindres de marbre de Carrare, un matériau connu pour ses propriétés bien caractérisées. Les roches ont été soumises à des pressions extrêmes à l'aide d'un appareil spécialisé et des ondes ultrasonores ont été envoyées à travers les roches pendant leur broyage. L'équipe a enregistré les modèles acoustiques émis par les roches lors de leur déformation.

À des pressions plus faibles, les roches se sont fracturées soudainement, créant des booms à basse fréquence. À des pressions plus élevées, les roches présentaient des crépitements plus aigus, provoqués par des défauts microscopiques appelés dislocations se propageant et s'écoulant. Ces modèles acoustiques fournissent des informations précieuses sur le comportement des roches à différentes pressions et profondeurs dans la croûte terrestre.

Cette recherche pourrait potentiellement aider à identifier les régions instables sous la surface de la Terre et à améliorer notre compréhension de la force de la lithosphère. Cela peut également éclairer les efforts de forage pour l’énergie géothermique. Des études plus approfondies dans ce domaine pourraient fournir des informations sur le comportement complexe des roches et améliorer notre capacité à prédire les tremblements de terre et les éruptions volcaniques.

