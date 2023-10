L'Inde devrait éviter la course à l'espace, déclare un nouveau livre

Un nouveau livre intitulé « Chandrayaan-3 : India on the Moon » souligne que l’Inde ne devrait pas s’impliquer dans la course spatiale actuelle entre les États-Unis et la Chine. Le succès de la mission Chandrayaan-3 a déjà démontré les capacités du système indien à réaliser de tels projets à forte intensité technologique.

Le livre, écrit par Ajey Lele, consultant à l'Institut Manohar Parrikar d'études et d'analyses de défense, donne un aperçu de la mission Chandrayaan-3 ainsi que de l'évolution du programme lunaire indien. Il retrace le voyage de l'Inde vers la Lune, depuis sa création au début des années 2000.

Selon Lele, le succès de la mission Chandrayaan-3 est non seulement bénéfique pour le secteur spatial commercial indien, mais met également en valeur les capacités scientifiques et technologiques du pays. Cette réalisation devrait attirer davantage d’investissements dans le secteur spatial à l’avenir.

Lele soutient que l’Inde ne devrait pas se considérer comme faisant partie de ce qu’on appelle la « course à la lune ». Il explique que la concurrence dans l'espace était un aspect déterminant de la politique de puissance de la guerre froide et qu'aujourd'hui, chaque pays planifie ses programmes spatiaux en fonction de ses propres capacités technologiques et financières.

Tout en reconnaissant que les pays explorent la Lune à la recherche de ressources planétaires, Lele déclare que s’y lancer seul n’est pas une option pratique. Des efforts de collaboration, comme le programme Artemis, sont mis en place pour faciliter la coopération internationale. Même des pays comme la Chine et la Russie souhaitent établir un corridor lunaire.

Lele suggère que des pays comme l’Inde devraient éviter cette concurrence entre les États-Unis et la Chine. Au lieu de cela, il recommande que l’Inde se concentre sur l’énoncé clair de son propre programme lunaire et sur la planification de futures collaborations avec les principales nations spatiales.

Le succès de la mission Chandrayaan-3 positionne l’Inde comme un acteur notable de l’industrie spatiale et lui confère un prestige de « puissance douce » sur la scène mondiale.

Dans l'ensemble, le livre souligne que les réalisations de l'Inde dans l'espace doivent être reconnues et utilisées pour de futurs progrès, tout en évitant une concurrence inutile dans la course à la Lune.

– Chandrayaan-3 : troisième mission d'exploration lunaire de l'Inde.

– Soft power : capacité d’un pays à influencer les autres par des moyens non coercitifs, tels que les échanges culturels et la diplomatie.

– ISRO : Organisation indienne de recherche spatiale

