Le succès de l'Inde dans la mission Chandrayaan-3 démontre sa capacité à réaliser des projets à forte intensité technologique

Le succès de la mission Chandrayaan-3 de l'Inde a démontré la capacité du pays à entreprendre des projets à forte intensité technologique, selon un nouveau livre d'Ajey Lele, consultant à l'Institut Manohar Parrikar pour les études et analyses de défense. Le livre, intitulé « Chandrayaan-3 : India on the Moon », donne un aperçu de la mission et de l'évolution du programme lunaire indien.

Lele souligne que le succès de Chandrayaan-3 est non seulement important pour le secteur spatial commercial indien, mais également du point de vue scientifique, technologique et commercial. Il estime que le succès du programme spatial indien à attirer des investissements contribuera à l'avenir prometteur du secteur. Cela positionne également l’Inde comme un acteur important dans la communauté spatiale mondiale.

Cependant, Lele note que l’Inde devrait éviter de se laisser entraîner dans une « course à la lune » avec d’autres pays comme les États-Unis et la Chine. Il affirme que la compétition dans l’espace était un élément déterminant de la politique de puissance à l’époque de la guerre froide et qu’aujourd’hui, chaque pays planifie ses programmes spatiaux en fonction de ses propres capacités technologiques et financières.

Lele soutient qu’il est essentiel que l’Inde se concentre sur la collaboration et les partenariats plutôt que de s’engager dans une course avec des pays dotés de programmes plus avancés. Il suggère que l’Inde devrait articuler son programme lunaire et planifier son plan d’action futur en explorant des collaborations conjointes avec les principales nations spatiales.

Dans l’ensemble, le succès de Chandrayaan-3 positionne l’Inde comme un acteur formidable dans le domaine spatial mondial. Grâce aux capacités démontrées, l’Inde a désormais la possibilité d’élever encore davantage son programme spatial et de favoriser des collaborations internationales qui contribueront aux progrès futurs de l’exploration et de la technologie spatiales.

Sources:

– Chandrayaan-3 : L’Inde sur la Lune d’Ajey Lele, publié par Rupa

-PTI