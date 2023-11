Dévoiler le mystère de la main fantomatique dans l'espace

Le dernier télescope spatial à rayons X de la NASA a capturé un aperçu fascinant d'une explosion stellaire, révélant un spectacle céleste juste à temps pour Halloween. Surnommé la « main fantomatique », ce phénomène étrange, officiellement connu sous le nom de MSH 15-52, trouve son origine dans les restes de la disparition d'une étoile massive. L’événement cataclysmique, appelé explosion de supernova, a laissé derrière lui un pulsar, un cadavre stellaire extrêmement dense et tournant rapidement.

Les pulsars, également connus sous le nom d'étoiles à neutrons rotatives, possèdent de puissants champs magnétiques qui génèrent des vents intenses et des jets de particules chargées, formant ce que l'on appelle une nébuleuse de vent de pulsar. Dans le cas de MSH 15-52, le pulsar PSR B1509-58, situé près du centre de l'image, injecte des particules dans l'espace, donnant naissance à une formation lumineuse rappelant une main humaine.

Les chercheurs ont analysé cette main fantomatique à l'aide de l'explorateur de polarimétrie à rayons X (IXPE) de la NASA, ce qui leur a permis d'observer MSH 15-52 pendant environ 17 jours. Ces observations ont fourni de nouvelles informations sur le champ magnétique du pulsar et l'orientation de ses jets de rayons X, un phénomène connu sous le nom de polarisation des rayons X. Les données ont révélé la première carte du champ magnétique de la nébuleuse, comme l'explique Roger Romani, l'auteur principal de l'étude de l'Université de Stanford : « Les particules chargées produisant les rayons X se déplacent le long du champ magnétique, déterminant la forme de base de la nébuleuse, comme les os le font dans la main d’une personne.

Un aspect intrigant découvert par les données IXPE est la présence d’une polarisation remarquablement élevée dans de vastes régions de MSH 15-52, indiquant une turbulence minime dans ces zones de la nébuleuse du vent du pulsar. Par conséquent, cela entraîne la formation de lignes de champ magnétique droites et uniformes, ressemblant à la structure des doigts et du pouce. À l’inverse, les régions complexes et turbulentes fournissent aux particules un « regain d’énergie », ce qui est évident dans le jet de rayons X brillant et distinct près du « poignet » de la structure en forme de main.

Ces découvertes mettent notamment en lumière l’histoire de la matière super énergétique et des particules d’antimatière entourant le pulsar. Selon Niccolò Di Lalla, co-auteur de l’étude, « cela nous apprend comment les pulsars peuvent agir comme accélérateurs de particules ». MSH 15-52, situé à 16,000 2001 années-lumière de la Terre, a été initialement observé par l'observatoire à rayons X Chandra de la NASA en XNUMX.

Les récentes découvertes réalisées grâce aux données IXPE ont été publiées dans The Astrophysical Journal, offrant aux astronomes une compréhension plus approfondie des forces mystérieuses en jeu au sein de la main fantomatique qui persiste dans les profondeurs de l'espace.

Questions fréquentes

Qu’est-ce que MSH 15-52 ?

MSH 15-52 est une formation céleste captivante résultant de la mort explosive d’une étoile massive, laissant derrière elle un pulsar, un vestige ultradense à rotation rapide.

Que sont les pulsars ?

Les pulsars sont des étoiles à neutrons en rotation dotées de champs magnétiques puissants qui génèrent de puissants jets de particules chargées et un vent intense, formant ce que l'on appelle une nébuleuse du vent de pulsar.

Comment la main fantomatique a-t-elle été observée ?

La main fantomatique, ou MSH 15-52, a été observée à l'aide de l'explorateur de polarimétrie à rayons X (IXPE) de la NASA, fournissant aux scientifiques des informations précieuses sur le champ magnétique du pulsar et l'orientation de ses jets de rayons X.

Que révèlent les données IXPE ?

Les données des observations IXPE ont dévoilé une polarisation remarquablement élevée dans des régions spécifiques de MSH 15-52, indiquant une turbulence minimale. Cela a abouti à la formation de lignes de champ magnétique droites et uniformes ressemblant à des doigts et à un pouce dans la structure. Des régions complexes et turbulentes présentaient des jets de rayons X distincts et brillants.