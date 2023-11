Une nouvelle cellule souche liée à la fusion prématurée du crâne dévoile des traitements potentiels

Les scientifiques de Weill Cornell Medicine ont fait une découverte révolutionnaire qui met en lumière les causes de la craniosténose, une maladie caractérisée par la fusion prématurée du crâne d'un nourrisson. Grâce à leurs recherches, ils ont identifié un type de cellule souche jusqu’alors inconnu, appelé cellule souche DDR2+, responsable de la fusion anormale du crâne.

La craniosténose touche environ un bébé sur 2,500 2 et peut entraîner un développement cérébral anormal si elle n'est pas traitée. Les traitements actuels font principalement appel à la chirurgie, mais cette nouvelle avancée offre des alternatives potentielles. En étudiant des souris présentant une mutation génétique commune associée à la craniosténose, les chercheurs ont découvert que la cellule souche DDRXNUMX+, responsable de la formation osseuse, connaissait une prolifération anormale, conduisant à une fusion prématurée du crâne.

"Nos résultats ouvrent une nouvelle voie pour traiter la craniosténose, non seulement par une intervention chirurgicale, mais également en ciblant l'activité anormale de cette cellule souche DDR2+", a déclaré le Dr Matt Greenblatt, co-auteur principal de l'étude.

Les résultats inattendus de l’étude ont révélé que les cellules souches formatrices d’os précédemment identifiées, connues sous le nom de cellules souches CTSK+, suppriment la production de cellules souches DDR2+. Cependant, dans les cas de craniosténose, la mutation génétique provoque la mort des cellules souches CTSK+, permettant aux cellules DDR2+ de proliférer anormalement. Pour approfondir leurs découvertes, les chercheurs ont également analysé des échantillons de tissus humains provenant d'opérations de craniosynostose et ont trouvé des preuves de cellules souches DDR2+, renforçant ainsi la pertinence clinique de leurs découvertes chez la souris.

Cette avancée ouvre la voie à des traitements potentiels ciblant la prolifération des cellules souches DDR2+. Les chercheurs suggèrent que la suppression de cette population anormale de cellules souches, en imitant les méthodes employées par les cellules souches CTSK+, pourrait prévenir ou atténuer la fusion prématurée du crâne. Ils ont découvert que les cellules souches CTSK+ sécrètent une protéine du facteur de croissance, IGF-1, qui joue un rôle dans la suppression des cellules souches DDR2+.

En plus de développer de nouvelles stratégies de traitement, les scientifiques approfondissent désormais la complexité des cellules souches formant les os dans le crâne. Ils soupçonnent que d’autres types de cellules souches pourraient être impliqués dans le processus et sont impatients d’explorer cette possibilité plus en profondeur.

Cette recherche révolutionnaire ouvre de nouvelles voies pour traiter la craniosténose et laisse espérer de futurs progrès dans le domaine de la médecine régénérative. En ciblant et en contrôlant la prolifération des cellules souches DDR2+, les chercheurs pourraient bientôt être en mesure de proposer des traitements moins invasifs et plus efficaces aux nourrissons atteints de cette maladie.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la craniosténose ?

La craniosténose est une affection caractérisée par la fusion prématurée du crâne d'un nourrisson. Cela peut entraîner un développement cérébral anormal s’il n’est pas corrigé chirurgicalement.

Qu'est-ce qu'une cellule souche ?

Les cellules souches sont des cellules indifférenciées qui ont la capacité de se développer en différents types de cellules spécialisées dans le corps.

Quelle est la fréquence de la craniosténose ?

La craniosténose touche environ un bébé sur 2,500 XNUMX.

Quels sont les traitements actuels de la craniosténose ?

Actuellement, la craniosténose est principalement traitée par des interventions chirurgicales. Cependant, cette nouvelle recherche offre des traitements alternatifs potentiels.