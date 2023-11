Les habitudes alimentaires des dinosaures révélées : récupération ou prédation ?

De nouvelles recherches menées par des paléontologues ont mis en lumière les habitudes alimentaires des dinosaures pendant la période jurassique dans l'ouest de l'Amérique du Nord. L’étude s’est concentrée sur l’analyse des marques de morsure laissées par les dinosaures carnivores sur les os des sauropodes, les plus gros animaux terrestres de l’époque. L'examen d'environ 600 os a révélé des marques de morsure sur 68 d'entre eux, appartenant à au moins neuf espèces différentes de sauropodes.

Contrairement aux hypothèses précédentes, l’étude suggère que ces marques de morsure n’étaient pas le résultat de prédateurs chassant et tuant des sauropodes adultes, mais plutôt de fouilles sur des carcasses déjà mortes pour des raisons naturelles telles que la vieillesse ou une infirmité. Les chercheurs n’ont trouvé aucune preuve de marques de morsure guéries qui indiqueraient des tentatives de prédation sur les sauropodes adultes.

Selon le paléontologue David Hone, il est possible que les prédateurs, malgré leur taille, n'aient pas voulu risquer d'attaquer des sauropodes adultes cinq à dix fois plus massifs qu'eux. Les sauropodes adultes avaient la capacité de se défendre avec des coups de pied puissants ou des coups de queue, ce qui pouvait être mortel pour leurs attaquants. De plus, la présence de nombreux jeunes sauropodes autour des adultes décourageait encore davantage les tentatives de prédation.

L’étude a également révélé que même si les sauropodes adultes n’étaient pas ciblés par les prédateurs, les jeunes sauropodes étaient plus vulnérables et probablement des proies. Les chercheurs supposent que les grands théropodes, tels que l'Allosaurus, ont profité de la nature sans défense des jeunes sauropodes, les attaquant, les tuant et les consommant sans laisser de marques de morsure sur leurs os pour les fossiliser.

Les résultats de cette étude fournissent des informations précieuses sur la dynamique des relations prédateurs-proies à l’ère des dinosaures. Il remet en question les hypothèses antérieures et met en évidence la complexité des écosystèmes au cours de cette période. Comprendre les habitudes alimentaires et les interactions écologiques des dinosaures nous rapproche de la découverte des mystères de leur monde antique.

QFP

Q : Qu’est-ce qu’un sauropode ?

R : Les sauropodes étaient un groupe de grands dinosaures herbivores caractérisés par leur long cou, leur longue queue et leurs quatre pattes robustes. Ils étaient les plus gros animaux terrestres de l’histoire de la Terre.

Q : Qu’étaient les théropodes ?

R : Les théropodes étaient un groupe de dinosaures carnivores qui comprenait des espèces comme Allosaurus, Torvosaurus, Ceratosaurus et Saurophaganax.

Q : Comment les marques de morsure sur les os ont-elles été analysées ?

R : Les paléontologues ont examiné environ 600 os appartenant à des sauropodes et identifié des marques de morsure grâce à la détection de rainures profondes sur la surface des os robustes.

Q : Quelles ont été les implications des résultats de l’étude ?

R : L'étude suggère que les sauropodes adultes n'étaient généralement pas ciblés par les prédateurs en raison du risque élevé qu'impliquait l'attaque d'animaux nettement plus grands et plus puissants qu'eux. Se nourrir de sauropodes morts aurait pu constituer une source de nourriture plus sûre pour les dinosaures carnivores.

Q : À quoi les jeunes sauropodes étaient-ils confrontés en termes de prédation ?

R : Les jeunes sauropodes étaient plus vulnérables à la prédation car ils n’avaient pas la taille et la force nécessaires pour se défendre efficacement. Les grands théropodes s'en nourrissaient probablement, ce qui peut expliquer l'absence de marques de morsure sur les os des sauropodes adultes.