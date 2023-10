Énorme découverte : les scientifiques détectent le sursaut radio rapide le plus éloigné et le plus brillant à ce jour

Une équipe internationale de scientifiques a fait une découverte étonnante dans l’étude des sursauts radio rapides (FRB). Ils ont détecté un FRB, nommé FRB 20220610A, qui constitue non seulement la distance la plus longue jamais enregistrée, mais aussi l'une des plus brillantes jamais observées. Il a fallu environ huit milliards d’années pour que le signal FRB du FRB 20220610A atteigne la Terre en juin de l’année dernière, ce qui le rend environ 50 % plus vieux que le précédent détenteur du record de distance.

On estime que l’énergie libérée par FRB 20220610A en quelques millisecondes seulement est équivalente à ce que notre Soleil produit en 30 ans. Cette luminosité incroyable distingue le FRB 20220610A de la majorité des FRB trouvés précédemment. En fait, il est plus brillant que tous les 55 FRB sauf un précédemment détectés par l’Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP).

Grâce à des observations de suivi menées à l'aide du Very Large Telescope de l'Observatoire européen austral, l'équipe dirigée par l'Australie a conclu que FRB 20220610A provenait probablement d'une paire ou d'un trio de galaxies en fusion. Cette découverte concorde avec certaines théories entourant la cause des FRB, bien que d'autres explications possibles telles que les supernovae et les étoiles à neutrons magnétar aient également été proposées.

Malgré les origines inconnues des FRB, ces phénomènes fascinants offrent aux chercheurs l’opportunité d’estimer la masse de l’univers. Le professeur Ryan Shannon, co-responsable du projet, explique que la matière manquante dans l'univers peut potentiellement être détectée à l'aide de sursauts radio rapides : « Les sursauts radio rapides détectent cette matière ionisée. Même dans un espace presque parfaitement vide, ils peuvent « voir » tous les électrons, ce qui nous permet de mesurer la quantité de choses qui se trouvent entre les galaxies.

La découverte de FRB 20220610A conforte également la théorie proposée par le regretté astronome australien Jean-Pierre Macquart en 2020. Macquart a suggéré que la masse de l'univers peut être estimée en étudiant les sursauts radio rapides. Les découvertes de l'équipe s'alignent sur ce que l'on appelle la « relation de Macquart », selon laquelle plus un sursaut radio rapide est éloigné, plus il révèle de gaz diffus entre les galaxies. Cependant, tous les FRB ne suivent pas ce modèle, ce qui souligne la complexité de ces phénomènes.

Même si cette avancée dans la compréhension des FRB repousse les limites de nos connaissances, la détection de signaux encore plus éloignés nécessitera un équipement amélioré. Les scientifiques attendent avec impatience l’achèvement du Square Kilometer Array Observatory, qui devrait être opérationnel en 2028, ce qui permettra une exploration plus approfondie et la découverte de nouveaux enregistrements FRB.

