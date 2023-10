Le lancement du Starliner de Boeing est à nouveau retardé, désormais prévu pour avril 2024

By

Boeing et la NASA sont confrontés à un nouveau retard dans le lancement inaugural en équipage du vaisseau spatial Starliner, repoussant la première date de lancement disponible à avril 2024. Cela survient après une série de reports et de problèmes techniques qui ont affecté le programme Starliner.

Le dernier retard, annoncé par la NASA dans un communiqué de presse, est probablement lié à des problèmes concernant le système de parachute du vaisseau spatial et à la découverte de ruban inflammable à l'intérieur du véhicule. Ces problèmes ont provoqué des revers et d’autres dépannages.

Le but de la prochaine mission, connue sous le nom de Boeing Crew Flight Test (CFT) de la NASA, est de donner à Starliner une répétition générale complète en l'envoyant, avec les astronautes Butch Wilmore et Suni Williams, à la Station spatiale internationale. La mission présentera les capacités du vaisseau spatial et démontrera son adéquation aux futurs voyages en équipage.

Boeing, qui travaille dans le cadre d'un contrat de 4.3 milliards de dollars avec la NASA depuis 2014, a subi des pertes importantes s'élevant à 1.14 milliard de dollars sur ce projet en difficulté. La mission CFT a connu de nombreux changements de calendrier, chaque nouvelle date faisant allusion au décollage, pour ensuite être à nouveau retardée.

Le voyage du Starliner de Boeing a été difficile depuis son objectif initial d'utilisation opérationnelle en 2017. Le test sans équipage de 2019 n'a pas réussi à s'amarrer à l'ISS, ce qui a conduit à des tests et à un dépannage supplémentaires. Le test en vol orbital 2 (OFT-2) qui a suivi a connu ses propres problèmes, mais s'est amarré avec succès à l'ISS et est revenu sur Terre. Cependant, le chemin vers la mission CFT semble perpétuellement en construction.

Un problème technique qui est apparu concerne les parachutes du vaisseau spatial, qui ont montré une charge de rupture inférieure aux prévisions. Boeing a reconfiguré les « liaisons souples » du parachute pour résoudre ce problème, et un test de largage du parachute est prévu pour novembre. Un autre problème technique concerne l'utilisation de ruban inflammable pour isoler les faisceaux de câbles, ce qui a incité Boeing à en retirer une partie importante et à développer des techniques d'atténuation.

À l’avenir, si la mission CFT se déroule avec succès, une mission opérationnelle appelée PCM-1 pourrait potentiellement avoir lieu début 2025. Cependant, la NASA a également évoqué la possibilité d’utiliser un SpaceX Crew Dragon pour cette mission. En l’absence du Starliner, la NASA s’est appuyée sur SpaceX pour transporter ses astronautes vers la Station spatiale internationale.

Bien que Starliner soit toujours prometteur pour la NASA, les problèmes techniques et les retards persistants ont soulevé des doutes quant à sa fiabilité. Seul le temps nous dira si Starliner pourra surmonter ses défis et réaliser son potentiel en tant que véhicule clé pour les futures missions spatiales avec équipage.

Sources : NASA (communiqué de presse)