La NASA annonce le premier vol d'essai en équipage du vaisseau spatial Starliner de Boeing

La NASA a révélé que le premier vol d'essai en équipage du vaisseau spatial Starliner de Boeing, connu sous le nom de Crew Flight Test (CFT), devrait être lancé au plus tôt à la mi-avril 2024. La mission impliquera les pilotes d'essai Butch Wilmore et Suni William se rendant à l'International. Station spatiale (ISS) et retour, testant les capacités de la capsule réutilisable de Boeing. Le Starliner sera lancé sur une fusée Atlas V de United Launch Alliance depuis la station spatiale de Cap Canaveral en Floride, et les astronautes embarqueront pour un voyage de huit jours.

Boeing et SpaceX ont été engagés en 2014 par le programme Commercial Crew de la NASA pour développer des engins spatiaux destinés au transport vers et depuis l'ISS. Alors que SpaceX a lancé avec succès des astronautes dans l'espace depuis 2020 et se prépare à sa huitième mission en février 2023, le Starliner de Boeing a connu des retards importants et n'a pas encore volé, ce qui entraîne des coûts financiers importants pour l'entreprise aérospatiale.

Boeing a récemment annoncé que la sonde Starliner ne serait pas prête avant mars 2024, et la NASA a désormais déterminé que le lancement cible du CFT aurait lieu à la mi-avril en raison du trafic à l'ISS et de la disponibilité de la portée. Malgré ces retards, Boeing maintient qu'il est dans les délais pour que le véhicule soit prêt en mars.

Plusieurs problèmes ont contribué aux retards, notamment le retrait du ruban inflammable utilisé sur le vaisseau spatial et la refonte de son système de parachute. En août, seule la moitié de la bande avait été retirée et les ingénieurs ont dû trouver un matériau alternatif pour recouvrir la partie restante. Le mécanisme reliant le parachute à la capsule a également dû être repensé après sa rupture lors des tests. De plus, lors des précédents tests de parachute effectués en 2019, seules deux verrières sur trois ont été déployées avec succès.

Boeing s'est efforcé de relever ces défis techniques, notamment en réparant les propulseurs douteux et en réduisant le risque de surchauffe des batteries. La NASA continuera de fournir des mises à jour sur l'état de préparation du test en vol en équipage à mesure que de plus amples informations seront disponibles.

Source : Le Registre