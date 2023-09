By

La NASA a récemment franchi une étape importante dans sa mission d’étude des astéroïdes en récupérant avec succès un échantillon de l’astéroïde Bennu. Le vaisseau spatial OSIRIS-REx de l'agence spatiale, qui a parcouru plus de 4 milliards de kilomètres, est revenu sur Terre avec une capsule contenant environ 250 grammes de roches et de matériaux collectés à Bennu. Ces échantillons ont le potentiel de fournir des informations précieuses sur les origines de la vie sur Terre et les premiers stades de notre système solaire.

Tandis que la NASA célèbre ce triomphe, elle continue de suivre d’autres astéroïdes qui s’approchent de la Terre. L'une des dernières découvertes est un astéroïde désigné sous le nom de 2023 SO5. Mesurant la taille d'un Boeing 777 et mesurant 74 pieds de large, cet astéroïde devrait s'approcher de la Terre le 26 septembre à une distance d'environ 4.96 millions de kilomètres. Avec une vitesse relative d’environ 60,364 XNUMX kilomètres par heure, sa taille est relativement petite et il ne peut pas être considéré comme un astéroïde dangereux.

2023 SO5 appartient au groupe d’astéroïdes Apollo, connu comme une famille d’astéroïdes potentiellement dangereux. Les astéroïdes Apollo doivent leur nom à l'Apollon de 1862, découvert par l'astronome allemand Karl Reinmuth dans les années 1930. Notamment, le météore de Chelyabinsk, un astéroïde de classe Apollo, a blessé plus de 1,000 2013 personnes dans la région sud de l'Oural en Russie en XNUMX lorsqu'il a explosé et brisé des vitres à cause des éclats de verre.

La NASA classe les astéroïdes comme « potentiellement dangereux » lorsqu’ils se trouvent à moins de 7.5 millions de kilomètres de la Terre et qu’ils mesurent plus de 150 mètres. Étant donné que le SO2023 en 5 est inférieur à ce seuil, il ne devrait pas présenter de risque significatif.

Alors que la NASA poursuit ses efforts pour étudier les astéroïdes et mieux comprendre les roches spatiales, elle reste vigilante pour suivre leurs trajectoires et protéger notre planète des menaces potentielles.

