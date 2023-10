L'impact du satellite BlueWalker 3 sur l'astronomie

By

Une équipe internationale de scientifiques, comprenant des chercheurs de l'Imperial College de Londres, a récemment publié un article dans la revue Nature qui discute des implications du prototype du satellite BlueWalker 3 sur l'astronomie. Le BlueWalker 3 fait partie d'une constellation de satellites prévue par AST SpaceMobile, dans le but de fournir des services mobiles et haut débit à l'échelle mondiale.

Selon les chercheurs, les observations du BlueWalker 3 ont révélé qu'il s'agit de l'un des objets les plus brillants du ciel nocturne, surpassant toutes les étoiles, sauf les plus lumineuses. Cette luminosité élevée constitue un défi de taille pour les astronomes, d’autant plus que plusieurs entreprises dans le monde planifient des constellations de satellites similaires.

L'inquiétude vient du fait que ces constellations de satellites, en raison de leur proximité avec la Terre et de leur grande taille, ont le potentiel de perturber les observations du ciel nocturne. Les astronomes considèrent le ciel nocturne comme un laboratoire unique permettant de réaliser des expériences qui ne peuvent être menées ailleurs. En outre, le ciel nocturne immaculé revêt une importance culturelle et est considéré comme un patrimoine commun de l’humanité qui doit être sauvegardé pour les générations futures.

Les chercheurs ont utilisé les observations de professionnels et d'amateurs de divers endroits, dont le Chili, les États-Unis, le Mexique et la Nouvelle-Zélande, pour suivre la trajectoire du BlueWalker 3. Bien que des tentatives aient été faites pour atténuer les interférences causées par la luminosité du satellite, il Il était difficile d’empêcher complètement son impact sur les observations astronomiques.

De plus, le BlueWalker 3 fonctionne à des fréquences radio proches de celles utilisées par les radiotélescopes, ce qui pourrait perturber la radioastronomie. Les chercheurs soulignent la nécessité de poursuivre les recherches pour développer des stratégies permettant de protéger les télescopes existants et à venir des nombreux satellites dont le lancement est prévu au cours de la prochaine décennie.

Tout en reconnaissant l'importance des constellations de satellites pour les communications mondiales, les chercheurs appellent à un examen attentif de leurs effets secondaires et à des efforts pour minimiser leur impact sur l'astronomie. Il est crucial d’équilibrer les progrès des communications mondiales avec la préservation de notre capacité à explorer et à comprendre le cosmos.

En résumé, le prototype du satellite BlueWalker 3, faisant partie d'une constellation de satellites, pose un défi important aux astronomes en raison de sa luminosité et de ses interférences potentielles avec les observations du ciel nocturne. L’équipe de recherche souligne la nécessité de stratégies visant à protéger les télescopes et à minimiser l’impact des futures constellations de satellites sur l’astronomie.

Source : Nature Journal, Imperial College de Londres