Un OLED qui émet de la lumière bleue à une tension record : progrès potentiels dans les technologies des smartphones et des écrans

Des chercheurs de Tokyo Tech ont réalisé une innovation révolutionnaire dans la technologie des diodes électroluminescentes organiques (OLED) en développant une OLED qui émet de la lumière bleue à une tension record de 1.47 V. Cette percée a le potentiel de révolutionner les technologies commerciales des smartphones et des écrans.

La lumière bleue est essentielle pour les appareils électroluminescents, les écrans de smartphones et les grands écrans. Cependant, le développement d’OLED bleues efficaces s’est avéré difficile en raison de la haute tension requise pour leur fonctionnement. Les OLED bleues traditionnelles nécessitent généralement environ 4 V pour une luminance de 100 cd/m2, ce qui est supérieur à la tension des batteries lithium-ion couramment utilisées dans les smartphones. Il existe donc un besoin urgent de développer des OLED bleues capables de fonctionner à des tensions plus basses.

Les chercheurs de Tokyo Tech, en collaboration avec d'autres institutions, ont développé une OLED à conversion ascendante qui permet d'obtenir une émission bleue à une tension d'activation ultrafaible de 1.47 V. L'appareil utilise des matériaux spécifiques, notamment le NDI-HF comme accepteur, le 1,2- ADN comme donneur et TbPe comme dopant fluorescent. L'OLED fonctionne à l'aide d'un mécanisme de conversion ascendante, dans lequel des trous et des électrons sont injectés respectivement dans les couches donneuse et acceptrice, et se recombinent au niveau de l'interface donneur/accepteur pour former un état de transfert de charge. Cet état transfère sélectivement de l’énergie à l’émetteur, entraînant une émission de lumière bleue.

Le nouvel OLED a démontré une luminance de 100 cd/m2, équivalente à celle d'un écran commercial, à seulement 1.97 V. Cette réalisation réduit considérablement la tension requise pour les OLED bleues, permettant ainsi de répondre aux exigences commerciales de ces appareils. L'étude met en évidence l'importance d'optimiser la conception de l'interface donneur/accepteur pour contrôler les processus excitoniques.

En conclusion, le développement d’une OLED émettant de la lumière bleue à une tension record constitue une avancée remarquable dans la technologie OLED. Cette avancée pourrait potentiellement faire progresser les technologies des smartphones et des écrans, les rendant plus économes en énergie et plus accessibles.

