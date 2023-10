Un nouveau mécanisme impliquant les vaisseaux sanguins du cerveau met en lumière la formation de la mémoire à long terme

By

Les chercheurs ont découvert un mécanisme jusqu'alors inconnu lié aux vaisseaux sanguins du cerveau qui contribue au processus de formation de la mémoire à long terme. Alors que la plupart des études se sont concentrées sur les neurones dans la compréhension de l’apprentissage et de la mémoire, des découvertes récentes suggèrent que d’autres types de cellules, tels que les péricytes, jouent également un rôle.

Les péricytes sont des cellules qui tapissent les parois des petits vaisseaux sanguins du cerveau et sont responsables du maintien de la santé de la barrière hémato-encéphalique. Cependant, des recherches récentes indiquent que les péricytes peuvent également être impliqués dans diverses affections neurologiques, notamment les accidents vasculaires cérébraux, l'épilepsie et la sclérose en plaques.

L'auteur principal de l'étude, Cristina Alberini, souligne l'importance de cette découverte, affirmant que les maladies cérébrales associées à des problèmes vasculaires et métaboliques peuvent provenir de déficits dans la coopération entre différents types de cellules. Cette nouvelle perspective ouvre de nouvelles possibilités pour comprendre les causes sous-jacentes de maladies telles que la maladie d'Alzheimer et la démence.

Les chercheurs ont également étudié le rôle d’une hormone protéique appelée facteur de croissance analogue à l’insuline 2 (IGF2) dans l’apprentissage et la mémoire. Ils ont constaté que les niveaux d’IGF2 augmentaient dans les péricytes après l’apprentissage chez les rats et les souris. Cette découverte a soulevé la question de savoir si l'IGF2 dans les péricytes est nécessaire à la formation de souvenirs à long terme.

Pour approfondir leurs recherches, les chercheurs ont mené des expériences sur des souris chez lesquelles la production d’IGF2 dans les péricytes était éliminée. Ils ont découvert que ces souris étaient incapables de former des souvenirs à long terme par rapport aux souris normales. Plus précisément, ils ont montré des déficits dans la mémoire contextuelle et spatiale, indiquant l'importance de l'IGF2 dans les péricytes pour la formation de la mémoire.

De plus, les chercheurs ont observé que la stimulation neuronale conduisait à la production d’IGF2 dans les péricytes, qui stimulaient ensuite les mécanismes d’activation neuronale associés à l’apprentissage. Cette découverte suggère qu'il existe une relation de coopération entre les neurones et les péricytes dans la formation des souvenirs à long terme.

En conclusion, cette étude met en évidence l’importance des péricytes et de leur production d’IGF2 dans le processus complexe de formation de la mémoire à long terme. Comprendre ces mécanismes pourrait conduire à des progrès dans le traitement des troubles liés à la mémoire et des affections neurologiques.

