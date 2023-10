Le blocage d’une molécule de point de contrôle immunitaire s’avère prometteur dans le traitement du cancer agressif chez l’enfant

Une étude récente menée par des chercheurs de Cima et de la Clínica Universidad de Navarra, en collaboration avec le groupe coopératif international Diffuse Midline Glioma (DMG-ACT), a montré que le blocage d'une molécule de point de contrôle immunitaire pourrait potentiellement réduire les tumeurs et prolonger la survie dans des modèles animaux de le cancer infantile le plus agressif. La recherche, qui a eu lieu au Cancer Center Clínica Universidad de Navarra, s'est concentrée sur le gliome intrinsèque diffus (DIPG), une tumeur agressive du tronc cérébral et la principale cause de décès liée au cancer pédiatrique.

L'immunothérapie s'est avérée être une option viable pour de nombreux types de cancer, mais les inhibiteurs classiques n'ont pas été efficaces dans le traitement des DIPG. Cependant, les chercheurs ont découvert que la molécule du point de contrôle immunitaire TIM-3 est fortement exprimée à la fois dans les cellules tumorales et dans le microenvironnement DIPG. En inhibant TIM-3, ils ont pu favoriser un microenvironnement tumoral proinflammatoire qui améliore la réponse immunitaire antitumorale.

L'inhibition de TIM-3 a conduit à une augmentation de la survie à long terme dans les modèles expérimentaux, ce qui suggère qu'elle pourrait constituer une cible thérapeutique potentielle pour les essais cliniques chez les patients DIPG. Cette recherche révolutionnaire laisse entrevoir l’espoir de trouver des traitements efficaces contre ce cancer infantile agressif.

L'étude a été financée par diverses organisations publiques et privées, notamment le Conseil européen de la recherche, la Fondation ChadTough-Defeat DIPG, l'Association espagnole contre le cancer, Vicky's Dream, la Fondation Adey, la Fondation ACS et l'Association Pablo Ugarte.

Dans l’ensemble, cette recherche met en évidence le potentiel de l’immunothérapie et l’importance d’identifier des molécules cibles pour améliorer les résultats du traitement pour les patients atteints de DIPG.

Sources : Journal Cancer Cell, Université Cima de Navarre