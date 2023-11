Une nouvelle étude suggère que de mystérieux blobs profondément souterrains pourraient être des traces d’une ancienne planète

Les scientifiques émettent depuis longtemps l’hypothèse que la Lune s’est formée à la suite d’un impact géant il y a environ 4.5 milliards d’années, lorsqu’une protoplanète nommée Theia est entrée en collision avec la Terre. Cependant, les preuves à l’appui de cette théorie restent insaisissables. Aujourd'hui, une étude révolutionnaire propose que deux énormes blobs résidant à plus de 1,000 XNUMX milles sous la surface de la Terre pourraient être des restes de Theia.

Ces blobs, connus sous le nom de grandes provinces à faible vitesse (LLVP), ont été découverts pour la première fois par des sismologues, mais leur origine reste un mystère. Des chercheurs d'une équipe internationale, dont le Dr Qian Yuan du California Institute of Technology et le professeur Hongping Deng de l'Observatoire astronomique de Shanghai, se sont tournés vers des simulations informatiques pour étudier le lien possible entre les blobs et l'ancien événement d'impact.

Les simulations ont révélé que lors de la collision, une partie de Theia aurait pu s'enfoncer plus profondément dans la Terre tandis que le reste aurait formé une nouvelle Terre plus grande. Pendant des milliards d'années, les matériaux de Theia auraient pu circuler dans le manteau terrestre en raison des courants de convection, conduisant finalement à la formation des LLVP.

Le Dr Yuan a qualifié cette idée de première à proposer un tel lien. Bien que ces découvertes offrent une possibilité intrigante, la confirmation de cette théorie nécessiterait l’étude des roches lunaires. Les projets des agences spatiales visant à établir une présence à long terme sur la Lune et potentiellement à envoyer des humains sur Mars pourraient offrir l'opportunité de collecter ces roches et de les comparer aux LLVP.

Bien que l’étude ait reçu des éloges pour son audace, le professeur Alex Halliday de l’Université d’Oxford suggère qu’une analyse plus approfondie est nécessaire. Comprendre les processus qui ont produit la composition diversifiée du manteau profond tout en maintenant les similitudes isotopiques entre la Terre et la Lune reste un sujet de discussion future.

Alors que les scientifiques continuent de se pencher sur les origines de la Lune, la découverte de restes potentiels de Theia cachés au plus profond de la Terre présente une voie passionnante pour des recherches et une exploration plus approfondies.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Que sont les LLVP ?

R : Les LLVP, ou grandes provinces à faible vitesse, font référence à d'énormes blobs enfouis profondément dans le manteau terrestre qui ont des propriétés sismiques distinctes.

Q : Quand la lune s’est-elle formée ?

R : La théorie principale suggère que la Lune s'est formée il y a environ 4.5 milliards d'années à la suite d'une collision entre la Terre et une protoplanète nommée Theia.

Q : Quelles preuves soutiennent la théorie de l’impact géant ?

R : Bien que les preuves de cette théorie soient limitées, la découverte des LLVP et leur lien potentiel avec Theia offre une nouvelle voie d'investigation.

Q : Comment les roches lunaires peuvent-elles fournir une confirmation ?

R : En étudiant la composition et les signatures chimiques des roches lunaires, les scientifiques peuvent les comparer aux LLVP pour déterminer si elles partagent des origines similaires.

Q : Quelles sont les implications de cette étude ?

R : Si les LLVP sont effectivement des vestiges de Theia, cela pourrait fournir un soutien supplémentaire à la théorie de l'impact géant et faire la lumière sur la formation précoce de la Lune et de la Terre.