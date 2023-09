Les éléphants comptent sur la vue pour maintenir leur équilibre, selon une étude

Une nouvelle étude publiée dans la revue Biology Letters a révélé que les éléphants comptent sur leur vue pour maintenir leur équilibre. Les chercheurs, Max Kurz et John Hutchinson, ont mené des expériences avec des éléphants captifs dressés pour étudier comment les éléphants maintiennent leur équilibre.

Des recherches antérieures ont suggéré que les grands animaux sont plus sujets aux chutes et aux blessures qui en résultent. Pour les éléphants, une chute pourrait être mortelle en raison du risque de lésions des organes internes ou de fractures. Le maintien de l’équilibre est donc crucial pour ces animaux.

Les chercheurs soupçonnent que la vue joue un rôle important dans le maintien de l’équilibre des éléphants. Ils ont collaboré avec des formateurs de Have Trunk Will Travel, une entreprise qui entraîne des éléphants à des fins de divertissement, pour mener les expériences. Quatre éléphants d'Asie ont été équipés de bandeaux, de traceurs GPS et d'accéléromètres pour surveiller leurs mouvements et leur démarche.

Au cours des expériences, il a été demandé aux éléphants de marcher en file indienne, par paires, l'éléphant qui traînait tenant la queue de l'éléphant menant avec sa trompe. Certaines promenades ont été effectuées avec des éléphants traînant les yeux bandés, tandis que d'autres ont été effectuées sans bandeau.

L'analyse des données des capteurs a révélé que le moment des pas était incohérent pour les éléphants aux yeux bandés. Les éléphants avaient du mal à maintenir leur foulée dans certains cas. Cela a amené les chercheurs à conclure que les éléphants utilisent leur vision pour chronométrer leurs pas et maintenir leur équilibre.

Cette étude fournit des informations précieuses sur les mécanismes impliqués dans le maintien de l’équilibre chez les grands animaux comme les éléphants. Les résultats pourraient avoir des implications pour la compréhension de la locomotion et de la stabilité d’autres grandes espèces. Des recherches plus approfondies dans ce domaine pourraient contribuer à éclairer l’élaboration de stratégies visant à prévenir les chutes et les blessures chez ces animaux.

Source : Max J. Kurz et al, « Le retour visuel influence la cohérence du schéma locomoteur chez les éléphants d'Asie (Elephas maximus) », Biology Letters (2023). DOI : 10.1098/rsbl.2023.0260